Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна виплачувати репарації для відновлення України. Він наголосив, що країна не планує пробачати Кремль.

Зеленський сказав, що Росія має сплатити репарації

Зокрема Володимир Зеленський підкреслив, що відбудова України – це справедливість, пише 24 Канал з посиланням на слова українського лідера під час зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівщини.

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Відбудова України – це справедливість. Тому що те, що зруйнувала Росія. І Росія повинна виплачувати репарації,

– сказав Зеленський.

Він додав, що Україна не хоче, аби світ їм пробачав. Але якщо хтось все ж бажає пробачати росіянам, то це не українці.

Якщо хтось хоче пробачати, хай закриє тоді. хтось повинен це відновлювати. Не тільки ми своїми руками. А грошима росіян,

– зробив заяву президент України.

Згідно з його слів, якщо Росія напряму щось не буде сплачувати, є то заморожені російські активи. Є багато інших інструментів, як забрати ці гроші та витратити на відбудову. Це стосується всіх регіонів країни.

Український лідер зазначив, що відбудова – це важливий процес. І це важливий сигнал щодо повернення людей в Україну.

Зауважте! Він сказав, що бізнес може брати участь у відбудові країни, бо йдеться про робочі місця, справедливість, гарантії економічного зростання для України.