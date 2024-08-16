Збитки довкіллю України сягають понад 60 мільярдів доларів: у всьому винна Росія
Як зауважив міністр захисту довкілля Руслан Стрілець, збитки українському довкіллю не лише перевищують суму у 60 мільярдів, вони ще й постійно зростають. А страждає від цього не лише Україна, але й сусідні держави.
Як Росія нашкодила довкіллю України
На спільному брифінгу разом із головою Одеської ОВА Олегом Кіпером та міністром навколишнього середовища Молдови Серджіу Лазаренку, Руслан Стрілець додав, що в Україні зараз є вже понад 5,5 тисячі випадків злочинів проти українського довкілля з боку ворога.
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Загальні збитки вже перевищують 60 мільярдів доларів, і ця цифра, на жаль, тільки зростає,
– каже Руслан Стрілець.
Злочини проти природи впливають не лише на Україну
Відомо, що наслідки екологічних злочинів поширюються ще й на Молдову та Румунію. Наприклад, масштабна пожежа в одному з портів на Одещині забруднила повітря на території Молдови.
Це транскордонний вплив, і це абсолютно інша відповідальність,
– резюмує міністр захисту довкілля.
Стрілець додає, що обраховуючи всі збитки, не тільки Україна матиме право на відшкодування внаслідок збройної агресії Росії в майбутньому.