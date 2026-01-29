Кремль перебуває на роздоріжжі: чому Росія все менше витрачає грошей на війну

Оборонна промисловість Росії може сповільнитися у 2026 році. Москва прагне зробити пріоритетом економічну стабільність та збалансування фінансів, а не збільшенню витрат на війну.

Що відбувається з оборонною галуззю Росії?

Сектори, яка пов’язані з оборонними замовленнями, зокрема на військову техніку та комплектуючі, цьогоріч зростатимуть лише на 4 – 5% у річному вимірі, тоді як у минулі роки цей відсоток становив близько 30, про що пише Bloomberg.

Раніше на стрімке нарощування озброєння йшли масові державні витрати, вони існували завдяки цілодобовим змінам на заводах та перетоком робочої сили з цивільного сектору. Але наразі це нарощування втрачає імпульс.

Зокрема так уряд реагує на зростаючі навантаження на економіку Росії, тоді як Путін продовжує висувати максималістські вимоги щодо українських територій. Оборонні витрати залишаються найбільшою статтею бюджету Росії.

Важливо! Вони стали єдиним великим напрямом, за яким чиновники скоротили фінансування. Загалом очікується, що загальні видатки зростатимуть у межах інфляції. А витрати, яка пов’язані з війною, цього року мають зменшитися майже на 11%. І це після зростання більш ніж на 30% торік.

Що кажуть у російському уряді?

Високопосадовці подають сигнали про зміну пріоритетів. Міністр фінансів Антон Сілуанов два роки тому заявляв, що фіскальна політика служить фінансуванню перемоги. Але наразі переорієнтував цілі уряду на збалансований бюджет, стійкий до нижчих цін на нафту та санкцій.

Перший віцепрем’єр Денис Мантуров у січні повідомив Путіну, що частка цивільної продукції у випуску оборонних підприємств торік зросла – до понад 30%. Крім того, уряд планує розширити кількість цивільних проєктів, які реалізують військові підприємства.

Збільшення військових витрат у період, коли доходи скорочуються, вимагало б "забирання коштів" від інших пріоритетів та зростання боргового навантаження. Це також посилило б інфляційний тиск. А надалі – могло б призвести до тривалішого періоду високих відсоткових ставок і ще більше ускладнити становище цивільних галузей.

Упродовж цього року вони залишатимуться на роздоріжжі — між продовженням вливання ресурсів у війну або початком поступового згортання до напіввоєнного режиму,

– сказав Олександр Габуєв, директор Берлінського центру Carnegie Russia Eurasia Center.

Росія стикається зі зростаючими обмеженнями доходів через нижчі ціни на нафту, більші знижки на свою нафту та посилення санкціями. Додатково "тисне" сильний рубль.

Зверніть увагу! Водночас ліквідні резерви суверенного фонду національного добробуту наблизилися до мінімуму, який потрібен для збереження фінансової стабільності. Це змушує уряд фінансувати бюджетний дефіцит виключно за рахунок нових запозичень.

Що вже змінилося для Росії?

Оборонний сектор вже сповільнюється. За оцінками Міністерства економіки, зростання виробництва в оптико-електронній галузі (яка включає компоненти для військової техніки) у 2025 році сповільнилося до 11% із 28%.

Випуск інших транспортних виробів, зокрема танків та інших бойових машин, знизив темпи до 27% із 34%. А виробництво готових металевих виробів, включно з бомбами та зброєю, уповільнилося до 14% із 32%.

Активний набір персоналу на військові заводи (за останні три роки туди залучили приблизно 800 тисяч працівників) поглибив дефіцит робочої сили та посилив конкуренцію за зарплати з цивільними секторами.

Зауважте! Швидке зростання оплати праці додало до інфляційного сплеску, що змусило політиків утримувати відсоткові ставки на рекордно високому рівні протягом кількох місяців.

Нагадаємо, що Євросоюз вже готує нові санкції проти Росії. Про це федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

Новий, 20-й пакет санкцій, буде спрямований на протидію гібридним загрозам Кремля, тіньовому флоту та обмеження на енергетичні доходи.

Також Європа хоче посилити заходи проти обходу санкцій. Це має зменшити фінансові потоки Росії.

