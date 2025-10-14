Росія збільшує експорт скрапленого природного газу (СПГ), який перебуває під санкціями США. Кремль, вочевидь, випробовує рішучість американського президента Дональда Трампа діяти жорстко проти Москви.

Як Росія нарощує експорт СПГ?

Російський завод Arctic LNG 2 продовжує відвантажувати скраплений газ, попри санкції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

За даними систем відстеження суден, підприємство з кінця червня 2025 року планує відправити вже 10 партію СПГ на експорт. Раніше постачання надходили до китайського порту на півдні країни або у російське сховище на Далекому Сході.

Торік Arctic LNG 2 відвантажив 8 партій скрапленого газу. Проте у жовтні змушений був зупинити роботу. На те було дві причини:

покупці відмовилися співпрацювати з підприємством, щоб не потрапити під санкції США;

довкола об'єкта утворилася крига через сезонні морози.

Тоді танкери з газом переорієнтували на внутрішні сховища в Росії.

Однак в цьому році Китай активно закупає СПГ у Росії, попри санкції. Дані моніторингу свідчать, що лише від початку серпня 8 суден із російським газом прибули до термінала у китайському місті Бейхай. Це були перші поставки з заводу Arctic LNG 2 за межі Росії.

Зосередивши імпорт у єдиному порту з обмеженими міжнародними зв’язками, Пекін намагається убезпечити свій ширший газовий сектор від можливих санкційних ударів,

– вважають аналітики.

Як реагують на торгівлю у Вашингтоні?

Торгівельне протистояння між Вашингтоном і Пекіном останніми днями знову різко загострилося.

Проте США поки що утримуються від посилення санкцій проти російського заводу СПГ в Арктиці, який постачає паливо китайським компаніям.

Не поспішає Білий дім і з обмеженнями щодо Пекіну за активну закупівлю газу, хоча проти Індії увів 50% тарифи за торгівлю енергоресурсами з Москвою, пише Bloomberg.

Важливо! Російський завод із виробництва скрапленого газу Arctic LNG 2 потрапив під американські санкції за часів президентства Джо Байдена у 2023 році.

Що відомо про торгівлю Росії та Китаю?