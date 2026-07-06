Росія знову атакує об’єкти Нафтогазу: роботу підприємства зупинено

Росіяни з самого ранку понеділка, 6 липня, масовано б’ють по газовидобувних об’єктах Групи Нафтогаз на Харківщині. Наслідком удару стала пожежа на одному з об’єктів.

Що відомо про атаку росіян на Нафтогаз

Внаслідок атаки постраждав один працівник, про що повідомили у Нафтогазі.

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Його вже надали домедичну допомогу. Наразі працівник компанії госпіталізований.

Водночас через деякий час росіяни завдали повторного удару. Ворог намагався спричинити ще більші руйнування.

Ворожий обстріл триває, персонал знаходиться в укритті,

– додали у Нафтогазі.

Оцінка наслідків буде проведена. Але лише після відбою повітряної тривоги в регіоні.

Зокрема, роботу атакованого об’єкта станом на зараз зупинено.

Наразі ворог постійно атакує об’єкти компанії. Однак, ціллю росіян є не лише Нафтогаз. Також удари завдаються по енергетиці, заправкам, цивільних будівлях тощо.

Що ще відомо про подібні атаки

Нагадаємо, що вранці 4 липня росіяни атакували газовидобувний об’єкт Нафтогазу на Полтавщині. Підприємство зупинило свою роботу.

Водночас вже 5 липня повідомили, що вже другий день поспіль під ударами перебувають видобувні об’єкти Групи Нафтогаз. Під ударами – низка об’єктів на Полтавщині, Харківщині та Сумщині.