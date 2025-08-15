Укр Рус
15 серпня, 17:15
2

Російські компанії затягують паски: економія дісталася навіть топменеджерів

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Російські компанії скорочують премії та бонуси працівникам через проблеми в економіці Росії, зокрема в бухгалтерії, фінансах, роздрібній торгівлі та серед топменеджерів.

  • Центробанк підтверджує тенденцію скорочення виплат, компанії переходять на неповний робочий тиждень і обмежують зарплати, а також відмовляються від непрозорих виплат та замінюють грошові бонуси на нематеріальні пільги.

     

Російські компанії скорочують витрати через проблеми в економіці. Премії та бонуси працівникам масово скорочують, а то й скасовують взагалі.

Кому урізають премії? 

Як показують опитування сервісів з пошуку роботи, близько 20% працівників у Росії скоротили премії, а 9% взагалі залишилась без матеріального заохочення, повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ,  

Бонуси масово втрачають співробітники у різних галузях. Найчастіше на відсутність премій скаржаться: 

  • бухгалтери;
  • фінансисти;
  • адміністратори;
  • працівники роздрібної торгівлі;
  • і навіть топменеджери. 

У Центробанку підтверджують тенденцію, про яку говорять співробітники компаній. Зокрема, у своєму серпневому звіті банк зазначив, що деякі фірми переводять людей на неповний робочий тиждень і обмежують виплати, щоб пристосуватися до падіння попиту в економіці. 

Компанії також повідомляють про більш стримані плани щодо підвищення зарплат у 2025 році порівняно з попередніми двома роками, 
– зазначили в Банку Росії. 

Фахівці з управління персоналом додають, що компанії також відмовляються від так званих "непрозорих" виплат працівникам: 

  • вводять чіткі критерії виплат премій;
  • скорочують або зовсім скасовують бонуси на невиконання ключових показників ефективності (KPI);
  • відкладають виплати премій;
  • замінюють грошові бонуси на нематеріальні пільги. 

Важливо! Кадрові компанії розповідають, що першими постраждали ритейл-компанії, де урізали зарплати та премії всім — від рядових працівників до топкерівництва, далі скорочення очікують виробників.