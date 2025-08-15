Кому урізають премії?

Як показують опитування сервісів з пошуку роботи, близько 20% працівників у Росії скоротили премії, а 9% взагалі залишилась без матеріального заохочення, повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ,

Бонуси масово втрачають співробітники у різних галузях. Найчастіше на відсутність премій скаржаться:

бухгалтери;

фінансисти;

адміністратори;

працівники роздрібної торгівлі;

і навіть топменеджери.

У Центробанку підтверджують тенденцію, про яку говорять співробітники компаній. Зокрема, у своєму серпневому звіті банк зазначив, що деякі фірми переводять людей на неповний робочий тиждень і обмежують виплати, щоб пристосуватися до падіння попиту в економіці.

Компанії також повідомляють про більш стримані плани щодо підвищення зарплат у 2025 році порівняно з попередніми двома роками,

– зазначили в Банку Росії.

Фахівці з управління персоналом додають, що компанії також відмовляються від так званих "непрозорих" виплат працівникам:

вводять чіткі критерії виплат премій;

скорочують або зовсім скасовують бонуси на невиконання ключових показників ефективності (KPI);

відкладають виплати премій;

замінюють грошові бонуси на нематеріальні пільги.

Важливо! Кадрові компанії розповідають, що першими постраждали ритейл-компанії, де урізали зарплати та премії всім — від рядових працівників до топкерівництва, далі скорочення очікують виробників.