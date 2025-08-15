Кому урезают премии?
Как показывают опросы сервисов по поиску работы, около 20% работников в России сократили премии, а 9% вообще осталась без материального поощрения, сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ,
Смотрите также Российские банки массово теряют деньги: 500 миллиардов рублей "ушли" со счетов
Бонусы массово теряют сотрудники в различных отраслях. Чаще всего на отсутствие премий жалуются:
- бухгалтеры;
- финансисты;
- администраторы;
- работники розничной торговли;
- и даже топ-менеджеры.
В Центробанке подтверждают тенденцию, о которой говорят сотрудники компаний. В частности, в своем августовском отчете банк отметил, что некоторые фирмы переводят людей на неполную рабочую неделю и ограничивают выплаты, чтобы приспособиться к падению спроса в экономике.
Компании также сообщают о более сдержанных планах по повышению зарплат в 2025 году по сравнению с предыдущими двумя годами,
– отметили в Банке России.
Специалисты по управлению персоналом добавляют, что компании также отказываются от так называемых "непрозрачных" выплат работникам:
- вводят четкие критерии выплат премий;
- сокращают или вовсе отменяют бонусы на невыполнение ключевых показателей эффективности (KPI);
- откладывают выплаты премий;
- заменяют денежные бонусы на нематериальные льготы.
Важно! Кадровые компании рассказывают, что первыми пострадали ритейл-компании, где урезали зарплаты и премии всем - от рядовых работников до топ-руководства, далее сокращения ожидают производителей.