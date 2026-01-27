Колосальні руйнування та знеструмлення: у яких регіонах найскладніша ситуація після атаки ворога

Внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі у чотирьох регіонах. Мова йде про Харківщину, Одещину, Дніпропетровщину та Донеччину.

Що відомо про наслідки атаки ворога?

Аварійно-відновлювальні роботи тривають всюди, де це дозволяє безпекова ситуація, про що розповів перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов.

У Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії. Зокрема застосовуються екстрені відключення. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться. Але після стабілізації енергосистеми.

Крім того, по всій країні діють графіки погодинних відключень світла для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах застосовуються аварійні відключення.

Головною причиною вимушених обмежень є наслідки обстрілів електростанцій та підстанцій системи передачі й розподілу електроенергії,

– повідомив Артем Некрасов.

Довгостроково знеструмленими залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах України. Там відновлення електропостачання ускладнене через постійні бойові дії.

Також через несприятливі погодні умови без електропостачання залишаються понад 500 населених пунктів у Вінницькій, Хмельницькій, Миколаївській, Тернопільській, Кіровоградській, Чернігівській, Чернівецькій, Сумській, Житомирській та Київській областях.

Нагадаємо! У зв’язку з масованими атаками Росії енергетика України працює в режимі надзвичайної ситуації.

До того ж вночі 27 січня ворог повторно атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК Одеські електромережі в Одесі. Про це повідомили у ДТЕК вранці 27 числа.

Руйнування колосальні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану,

– йдеться у дописі.

Бригади вже взялися до аварійно-відновлювальних робіт після дозволу від рятувальників та військових.

Зверніть увагу! Наразі фахівці виконують огляд обладнання, розбирають завали, а вже після – почнуть ремонтувати.

Що ще відомо щодо енергетики?