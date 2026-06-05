5 червня, 23:30
Оновлено - 23:43, 5 червня
Росіяни атакували українську ТЕС: є суттєві руйнування
Росія продовжує енергетичний терор України. У п'ятницю, 5 червня, вона атакувала теплоелектростанцію ДТЕК.
Про це повідомили у ДТЕК.
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Що відомо про обстріли ТЕС?
Відомо, що після атаки на ТЕС суттєві руйнування.
У ДТЕК розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії були атаковані росіяними уже майже 230 разів.
11 з них прийшлися на опалювальний сезон 2025 – 2026.