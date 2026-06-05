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5 червня, 23:30
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Оновлено - 23:43, 5 червня

Росіяни атакували українську ТЕС: є суттєві руйнування

Софія Рожик

Росія продовжує енергетичний терор України. У п'ятницю, 5 червня, вона атакувала теплоелектростанцію ДТЕК.

Про це повідомили у ДТЕК.

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Що відомо про обстріли ТЕС?

Відомо, що після атаки на ТЕС суттєві руйнування.

У ДТЕК розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії були атаковані росіяними уже майже 230 разів. 

11 з них прийшлися на опалювальний сезон 2025 – 2026.

 