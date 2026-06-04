Ситуація в енергосистемі

Про те, які наслідки російських атак на енергетику, йдеться у повідомленні Міненерго.

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Внаслідок атак Росії на енергетичні об'єкти та бойових дій, без електропостачання тимчасово залишилася частина споживачів у 6 областях:

Дніпропетровській області;

Запорізькій;

Сумській;

Харківській;

Херсонській;

Чернігівській.

Енергетики використовуватимуть все можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово,

– зазначили в Міненерго.

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Зокрема там додали, що на 4 червня обмежень не прогнозується. А за оновленнями ситуації треба стежити на офіційних ресурсах.

Зокрема Міненерго просить споживачів перенести активне енергоспоживання на період з 10:00 до 16:00. У вечірні, максимально навантажені години, українців просять зберігати електроенергію. За можливості, зробити це потрібно з 18:00 до 22:00.

Ситуація на Сумщині

Водночас у Міненерго додали, що Росія б'є не лише по енергетичній інфраструктурі. Ворог атакує навіть енергетиків.

Так, зранку 4 травня один з БпЛА ворога вдарив по службовому автомобілю АТ "Сумиобленерго".

Як наслідок – працівник підприємства отримав поранення. Зараз він перебуває в лікарні, де йому надають медичну допомогу.

До слова, в АТ "Сумиобленерго" окремо повідомили про сьогоднішню атаку.

Із метою безпеки не розголошуємо деталей. Просимо з розумінням поставитися до ситуації,

– йдеться в дописі підприємства.

Зокрема там зазначили, що причиною відключень в частині Сумщини є "наслідки збройної агресії Росії".

Обстріли енергетики

Попри складну зиму та очікування покращень навесні/влітку – ворог продовжує регулярно атакувати енергетичну сферу.

Нагадаємо, що від чергових російських ударів по енергетиці 3 червня 2026 року наслідки зафіксували в чотирьох областях України. Там були тимчасові знеструмлення.

Зокрема внаслідок атаки Росії постраждало енергопостачання окупованої ЗАЕС. Станція тимчасово втратила живлення від єдиної доступної лінії електропередач. Тож, об'єкт перевели на запасні дизельні генератори. Згодом українські енергетики відновили електропостачання ЗАЕС.

Після масованої атаки в ніч на 2 червня також фіксували відключення електроенергії. Йдеться про Київщину та Київ, Донеччину, Дніпропетровщину, Харківщину, Сумщину, Черкащину.