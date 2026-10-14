Виникла пожежа, пошкоджено обладнання: ворог атакував АЗК на заході України

Росіяни знову атакували автозаправний комплекс компанії Укрнафта. Цього разу постраждав комплекс у Хмельницькій області.

Що відомо про наслідки російської атаки у Хмельницькій області

Російський дрон влучив на саму територію АЗК, про що повідомили у компанії в середу, 14 жовтня.

Внаслідок удару виникла пожежа, було пошкоджено обладнання.

На жаль, один із наших працівників отримав легке уламкове поранення. Йому надається необхідна допомога,

– йдеться у повідомленні.

На місці вже працюють відповідні служби. А після завершення їхньої роботи можна буде повністю оцінити наслідки та визначити обсяг відновлення.

Зокрема, компанія "Укрнафта" відновлюватиме пошкоджене та продовжить працювати.

Нагадаємо, що росіяни наразі постійно атакують автозаправні комплекси. Зокрема, 2 жовтня ворог вдарив по об’єкту у Дніпропетровській області.

Крім того, компанія готується до зими та посилює захист на АЗС. "Укрнафта" встановлює вибухозахисні бар’єри, а під час повітряної тривоги зупиняє свою роботу.