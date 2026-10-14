Що відомо про наслідки російської атаки у Хмельницькій області
Російський дрон влучив на саму територію АЗК, про що повідомили у компанії в середу, 14 жовтня.
Внаслідок удару виникла пожежа, було пошкоджено обладнання.
На жаль, один із наших працівників отримав легке уламкове поранення. Йому надається необхідна допомога,
– йдеться у повідомленні.
На місці вже працюють відповідні служби. А після завершення їхньої роботи можна буде повністю оцінити наслідки та визначити обсяг відновлення.
Зокрема, компанія "Укрнафта" відновлюватиме пошкоджене та продовжить працювати.
Нагадаємо, що росіяни наразі постійно атакують автозаправні комплекси. Зокрема, 2 жовтня ворог вдарив по об’єкту у Дніпропетровській області.
Крім того, компанія готується до зими та посилює захист на АЗС. "Укрнафта" встановлює вибухозахисні бар’єри, а під час повітряної тривоги зупиняє свою роботу.