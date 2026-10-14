Что известно о последствиях российской атаки в Хмельницкой области
Российский дрон попал на саму территорию АЗК, о чем сообщили в компании в среду, 14 октября.
В результате удара возник пожар, было повреждено оборудование.
К сожалению, один из наших сотрудников получил легкое осколочное ранение. Ему оказывается необходимая помощь,
– говорится в сообщении.
На месте уже работают соответствующие службы. А после завершения их работы можно будет полностью оценить последствия и определить объем восстановительных работ.
В частности, компания Укрнафта восстановит поврежденное и продолжит работу.
Напомним, что россияне в настоящее время постоянно атакуют автозаправочные комплексы. В частности, 2 октября враг нанес удар по объекту в Днепропетровской области.
Кроме того, компания готовится к зиме и усиливает защиту на АЗС. "Укрнафта" устанавливает взрывозащитные барьеры, а во время воздушной тревоги приостанавливает свою работу.