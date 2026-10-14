Что известно о последствиях российской атаки в Хмельницкой области

Российский дрон попал на саму территорию АЗК, о чем сообщили в компании в среду, 14 октября.

В результате удара возник пожар, было повреждено оборудование.

К сожалению, один из наших сотрудников получил легкое осколочное ранение. Ему оказывается необходимая помощь,

– говорится в сообщении.

На месте уже работают соответствующие службы. А после завершения их работы можно будет полностью оценить последствия и определить объем восстановительных работ.

В частности, компания Укрнафта восстановит поврежденное и продолжит работу.

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Напомним, что россияне в настоящее время постоянно атакуют автозаправочные комплексы. В частности, 2 октября враг нанес удар по объекту в Днепропетровской области.

Кроме того, компания готовится к зиме и усиливает защиту на АЗС. "Укрнафта" устанавливает взрывозащитные барьеры, а во время воздушной тревоги приостанавливает свою работу.