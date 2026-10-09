Как Украина готовится к зиме

С начала полномасштабной войны в 2022 году Россия наносила удары по автозаправочным станциям в прифронтовых районах, о чем пишет Reuters.

Но в последние месяцы Москва расширила свою воздушную кампанию. Российская армия проводит атаки против операторов топливного рынка в Киеве, Днепре и Харькове.

Представительница руководства государственной компании "Укрнафта" – крупнейшей нефтяной компании Украины – заявила, что предприятие принимает меры для защиты своих объектов. По ее словам, удары не приведут к дефициту топлива этой зимой, несмотря на ожидаемый рост спроса на 10–15%.

Даже после попаданий в заправочные станции их работу иногда удается восстановить за несколько дней, о чем отметила директор сети АЗС "Укрнафты" Леся Жарская.

Мы будем защищать объекты. Мы будем восстанавливать их работу. Мы готовы к зиме,

– сказала она в интервью.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

За последние недели в Киеве подверглись ударам как минимум шесть АЗС "Укрнафты". Всего за последние шесть месяцев Россия уничтожила более 300 автозаправочных станций, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Москва утверждает, что не атакует гражданскую инфраструктуру Украины намеренно. Но усилила удары по населенным пунктам на фоне трудностей российских войск с продвижением на фронте.

В то же время украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы привели к дефициту топлива в России, поэтому страна ввела запрет на его экспорт.

Чтобы снизить риски в населенных пунктах, в частности в Киеве (где расположено три десятка из 660 АЗС компании), "Укрнафта" установила взрывозащитные барьеры из проволочных сетчатых конструкций – габионов, наполненных песком. В ближайшее время такие конструкции планируется установить и в других городах.

Когда объявляют желтый или красный уровень воздушной тревоги, мы приостанавливаем работу и просим клиентов покинуть территорию, а сотрудники направляются в укрытия,

– сказала Жарская.

Ожидается, что зимой, с понижением температуры, Россия вновь усилит удары по энергетической инфраструктуре Украины. По словам Жарской, "Укрнафта" уже оснастила автозаправочные станции своей сети резервными дизельными генераторами и заключила контракты на достаточные объемы импорта топлива, чтобы предотвратить перебои с поставками.

Напомним, что россияне атаковали АЗК "Укрнафты" в Днепропетровской области. В результате атаки никто не пострадал. Однако " автозаправочная станция " получила повреждения.