Як Україна готується до зими

Від початку повномасштабної війни у 2022 році Росія завдавала ударів по автозаправних станціях у прифронтових районах, про що пише Reuters.

Але останніми місяцями Москва розширила свою повітряну кампанію. Російська армія атакує операторів паливного ринку в Києві, Дніпрі та Харкові.

Представниця керівництва державної компанії "Укрнафта" – найбільшої нафтової компанії України – заявила, що підприємство вживає заходів для захисту своїх об’єктів. За її словами, удари не спричинять дефіциту пального цієї зими, попри очікуване зростання попиту на 10 – 15%.

Навіть після влучань у заправні станції їхню роботу іноді вдається відновити за кілька днів, про що зазначила директорка мережі АЗС "Укрнафти" Леся Жарська.

Ми захищатимемо об’єкти. Ми відновлюватимемо їхню роботу. Ми готові до зими,

– сказала вона в інтерв’ю.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

За останні тижні в Києві зазнали ударів щонайменше шість АЗС "Укрнафти". Загалом за останні шість місяців Росія знищила понад 300 автозаправних станцій, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Москва стверджує, що не атакує цивільну інфраструктуру України навмисно. Але посилила удари по населених пунктах на тлі труднощів російських військ із просуванням на фронті.

Водночас українські атаки на російські нафтопереробні заводи спричинили дефіцит пального в Росії, через що країна запровадила заборону на його експорт.

Щоб зменшити ризики в населених пунктах, зокрема в Києві (де розташовано три десятки з 660 АЗС компанії), "Укрнафта" встановила вибухозахисні бар’єри з дротяних сітчастих конструкцій – габіонів, наповнених піском. Незабаром такі конструкції планують встановити й в інших містах.

Коли оголошують жовтий або червоний рівень повітряної тривоги, ми припиняємо роботу та просимо клієнтів залишити територію, а працівники прямують до укриттів,

– сказала Жарська.

Очікується, що взимку, зі зниженням температури, Росія знову посилить удари по енергетичній інфраструктурі України. За словами Жарської, "Укрнафта" вже обладнала автозаправні станції своєї мережі резервними дизельними генераторами та уклала контракти на достатні обсяги імпорту пального, щоб запобігти перебоям із постачанням.

Нагадаємо, що росіяни атакували АЗК "Укрнафти" у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Але автозаправна станція зазнала пошкоджень.