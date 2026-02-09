Укр Рус
Економіка Новини економіки Росіяни атакують об'єкти Нафтогазу другу добу поспіль: пошкоджено обладнання
9 лютого, 16:45
2

Росіяни атакують об'єкти Нафтогазу другу добу поспіль: пошкоджено обладнання

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Російські військові вже другий день поспіль атакують об'єкти Нафтогазу, спричинивши пошкодження обладнання.
  • На Полтавщині та Сумщині тривають обстріли, але постраждалих немає; на місці працюють ДСНС та інші служби.

У понеділок, 9 лютого, російські військові продовжили атакувати українську енергетику. Під ударами ворога другий день поспіль опинилися об'єкти Нафтогазу.

Що відомо про атаки на нафтогазові об'єкти?

Є пошкодження та руйнування обладнання. Деталі повідомив голова правління компанії Сергій Корецький

Дивіться також Газ і нафта в Україні під ударами: які наслідки та чи можливі відключення не лише світла 

Упродовж доби росіяни знову обстріляли виробничі активи на Полтавщині. Окрім того, противник здійснив нові масовані атаки на Сумщині – вони тривають досі.

На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці наразі працюють підрозділи ДСНС та усі відповідні служби.

Після стабілізації безпекової ситуації наші фахівці розпочнуть ліквідацію наслідків атаки,
– зауважив Корецький.

Зверніть увагу! Це вже 20-та російська атака на об'єкти Нафтогазу з початку 2026 року.

До слова, попередній обстріл 8 лютого прокоментував начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. Зокрема, через прямі влучання та падіння уламків БпЛА у Миргородському районі виникли займання.

У якому стані енергосистема?

  • Ситуація в енергосистемі України залишається складною через пошкодження після атак, але енергетики працюють над відновленням та стабілізацією, зокрема завдяки імпорту електроенергії з ЄС.

  • Напередодні міністр енергетики Денис Шмигаль попереджав, що ворог готується до нових ударів по енергетиці вже найближчим часом. Ба більше, графіки відключень можуть погіршуватися.