Росіяни атакують об'єкти Нафтогазу другу добу поспіль: пошкоджено обладнання

У понеділок, 9 лютого, російські військові продовжили атакувати українську енергетику. Під ударами ворога другий день поспіль опинилися об'єкти Нафтогазу.

Що відомо про атаки на нафтогазові об'єкти?

Є пошкодження та руйнування обладнання. Деталі повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

Упродовж доби росіяни знову обстріляли виробничі активи на Полтавщині. Окрім того, противник здійснив нові масовані атаки на Сумщині – вони тривають досі.

На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці наразі працюють підрозділи ДСНС та усі відповідні служби.

Після стабілізації безпекової ситуації наші фахівці розпочнуть ліквідацію наслідків атаки,

– зауважив Корецький.

Зверніть увагу! Це вже 20-та російська атака на об'єкти Нафтогазу з початку 2026 року.

До слова, попередній обстріл 8 лютого прокоментував начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. Зокрема, через прямі влучання та падіння уламків БпЛА у Миргородському районі виникли займання.

У якому стані енергосистема?