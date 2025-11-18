Добровільно-примусово: у Росії працівників підштовхують фінансувати війну "з власної кишені"

У Росії працівникам оборонних підприємств запропонували віддавати частину зарплати на потреби армії. Ініціативу назвали "час для побєди".

Що відбувається у Росії?

Події відбулися у Челябінській області, пише 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Наразі програма вже проходить тестовий етап на кількох заводах.

Схему подають як "добровільну": підприємства щомісяця перераховують до фонду суму, еквівалентну оплаті за одну годину роботи кожного працівника,

– пояснили у Центрі.

За ці гроші прагнуть:

або купити обладнання для військових; або підтримувати мобілізованих.

Зокрема до 2026 року механізм хочуть поширити на більшість оборонних заводів регіону. Таким чином "добровільні" ініціативи створюють ілюзію масової підтримки війни проти України. Однак, як зазначили у ЦПД, значна частина людей просто боїться висловити незгоду.

Важливим є і те, що влада активно шукає способи перекласти фінансовий тягар війни на громадян,

– уточнили у Центрі протидії дезінформації.

Це є ще одним симптомом глибокого виснаження економіки Росії через війну. Кремль вже не може самостійно забезпечити потреби армії.

Зауважте! Саме через це Москва придумує нові побори з населення.

Нагадаємо, що економіка Росії зазнає наразі досить великих проблем. Про це також пише ЦПД.

Річ у тім, що через війну у країні зупиняються кремнієві заводи. Причиною називають глобальне перевиробництво та демпінгові ціни постачальників з-за кордону. Однак якщо іноземні виробники можуть продавати кремній дешевше і при цьому не працювати собі у збиток, то справжня проблема полягає у нездатності Кремля створити конкурентні умови виробництва.

Після 2022 року Росія переорієнтувалася на воєнну економіку, що різко погіршило становище цивільних і високотехнологічних галузей,

– зазначили у дописі.

Важливо! Рафінований кремній є важливим матеріалом для мікроелектроніки, хімічної промисловості, сонячних панелей та багатьох технологічних процесів. І той факт, що єдині два заводи країни у цій галузі не можуть конкурувати на глобальному ринку, є ознакою глибокої системної деградації російської промисловості.

Що ще відбувається у Росії?

Російським компаніям стало значно важче виплачувати кредити. Станом на жовтень 2025 року 24% російських компаній прострочили платежі через уповільнення економіки та високі процентні ставки.

Водночас найбільший виробник танків у Росії – "Уралвагонзавод" – планує скоротити близько 10% працівників вже до лютого 2026 року. Зокрема штат зменшиться до 50% у деяких підрозділах.