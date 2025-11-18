Добровольно-принудительно: в России работников подталкивают финансировать войну "из собственного кармана"
- В России работникам оборонных предприятий предложили отдавать часть зарплаты на нужды армии.
- Эта схема подается как "добровольная", но многие люди боятся выразить несогласие, что является признаком экономического истощения из-за войны в Украине.
В России работникам оборонных предприятий предложили отдавать часть зарплаты на нужды армии. Инициативу назвали "время для победы".
Что происходит в России?
События произошли в Челябинской области, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Сейчас программа уже проходит тестовый этап на нескольких заводах.
Схему подают как "добровольную": предприятия ежемесячно перечисляют в фонд сумму, эквивалентную оплате за один час работы каждого работника,
– объяснили в Центре.
За эти деньги стремятся:
- или купить оборудование для военных;
- или поддерживать мобилизованных.
В частности, до 2026 года механизм хотят распространить на большинство оборонных заводов региона. Таким образом "добровольные" инициативы создают иллюзию массовой поддержки войны против Украины. Однако, как отметили в ЦПИ, значительная часть людей просто боится выразить несогласие.
Важным является и то, что власть активно ищет способы переложить финансовое бремя войны на граждан,
– уточнили в Центре противодействия дезинформации.
Это является еще одним симптомом глубокого истощения экономики России из-за войны. Кремль уже не может самостоятельно обеспечить потребности армии.
Заметьте! Именно поэтому Москва придумывает новые поборы с населения.
Напомним, что экономика России испытывает сейчас достаточно больших проблем. Об этом также пишет ЦПД.
Дело в том, что из-за войны в стране останавливаются кремниевые заводы. Причиной называют глобальное перепроизводство и демпинговые цены поставщиков из-за рубежа. Однако если иностранные производители могут продавать кремний дешевле и при этом не работать себе в убыток, то настоящая проблема заключается в неспособности Кремля создать конкурентные условия производства.
После 2022 года Россия переориентировалась на военную экономику, что резко ухудшило положение гражданских и высокотехнологичных отраслей,
– отметили в заметке.
Важно! Рафинированный кремний является важным материалом для микроэлектроники, химической промышленности, солнечных панелей и многих технологических процессов. И тот факт, что единственные два завода страны в этой области не могут конкурировать на глобальном рынке, является признаком глубокой системной деградации российской промышленности.
Что еще происходит в России?
Российским компаниям стало значительно труднее выплачивать кредиты. По состоянию на октябрь 2025 года 24% российских компаний просрочили платежи из-за замедления экономики и высоких процентных ставок.
В то же время крупнейший производитель танков в России – "Уралвагонзавод" – планирует сократить около 10% работников уже к февралю 2026 года. В частности штат уменьшится до 50% в некоторых подразделениях.