"Наймасштабніше" підвищення в історії: в Росії можуть збільшити податки

Держдума Росії у першому читанні схвалила найбільше в історії країни підвищення податків. Проєкт запроваджує п'ятиступеневу прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб.

Як в Росії зростуть податки

Очікується, що закон буде прийнятий влітку, а зміни наберуть чинності з 1 січня 2025 року, передають російські ЗМІ.

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В результаті реформи в найближчі шість років у населення та бізнесу буде вилучено 16,8 трильйона рублів. Це сума, що на третину перевищує загальний розмір Фонду національного добробуту – 12,75 трильйона рублів.

Ця сума також більш ніж утричі перевищує його ліквідну, але не витрачену частину – 5,2 трильйона рублів.

У рамках поправок до Податкового кодексу з наступного року в Росії буде запроваджено прогресивну шкалу ПДФО, яка торкнеться тих, хто заробляє понад 200 тисяч рублів на місяць.

Відтак, протягом найближчих шести років бізнес додатково заплатить у бюджет 11 трильйонів рублів. З 2025 року в Росії підвищується ставка податку на прибуток – з 20% до 25%.

Для чого потрібне підвищення податків

Підвищення податків, оголошене Росією, ймовірно, буде використано для фінансування зростаючих фінансових зобов'язань, зокрема війни в Україні. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії, яке посилається на дані розвідки.

Згідно з цими даними, податкові зміни у 2025 році забезпечать додаткові надходження до бюджету країни-агресора у розмірі близько 2,6 трильйона рублів, що дорівнює 29 мільярдів доларів США.

Ставка корпоративного податку зросте з 20% до 25%, а також будуть введені додаткові стягнення в рамках нової податкової системи.

Максимальна ставка податку на прибуток у Росії зросте з 15% до 22%,

– додають розвідники.

У британському відомстві пояснили, що додаткові прибутки, отримані насамперед шляхом підвищення корпоративного податку, майже напевно будуть використані для фінансування зростаючих державних видатків.

За прогнозами, державні витрати Росії цього року зростуть приблизно на 15% порівняно з 2023 роком і очевидно, що збільшуватимуться і надалі.