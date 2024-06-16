Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії. У відомстві посилаються на дані розвідки.

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Згідно з даними, податкові зміни у 2025 році забезпечать додаткові надходження до бюджету країни-агресора у розмірі близько 2,6 трильйона рублів (29 мільярдів доларів США). При цьому, ставка корпоративного податку зросте із 20% до 25%. Крім того, будуть введені додаткові стягнення в рамках нової податкової системи.

"Максимальна ставка податку на прибуток у Росії зросте із 15% до 22%", – додають розвідники.

Державні витрати Росії зростатимуть

У британському відомстві пояснили, що додаткові прибутки, отримані насамперед за рахунок підвищення корпоративного податку, майже напевно будуть використані для фінансування зростаючих державних видатків. За прогнозами, державні витрати Росії цього року зростуть приблизно на 15% порівняно із 2023 роком, та очевидно, що збільшуватимуться і надалі.

Зростання видатків майже напевно продовжиться у 2025 році, оскільки витрати на оборону, ймовірно, зростуть разом із соціальними та інфраструктурними витратами,

– зазначили у Міноборони Британії.

Аналітики зазначили, що збільшення податкового навантаження на бізнес може обмежити майбутні інвестиції та зростання невійськових секторів.

Економічне зростання Росії, найімовірніше, забезпечується високими державними інвестиціями у військові сектори економіки. Втім, інвестиції у невійськові сектори, імовірно, стагнують, – ідеться у звіті.

Військові сектори монополізують значну частину наявних трудових ресурсів у Росії. Розвідка вважає, що додаткові витрати для бізнесу обмежать приватні інвестиції у невійськові сектори Росії.

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