Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании. В ведомстве ссылаются на данные разведки.

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Согласно данным, налоговые изменения в 2025 году обеспечат дополнительные поступления в бюджет страны-агрессора в размере около 2,6 триллиона рублей (29 миллиардов долларов США). При этом, ставка корпоративного налога возрастет с 20% до 25%. Кроме того, будут введены дополнительные взыскания в рамках новой налоговой системы.

"Максимальная ставка налога на прибыль в России вырастет с 15% до 22%", – добавляют разведчики.

Государственные расходы России будут расти

В британском ведомстве объяснили, что дополнительные доходы, полученные прежде всего за счет повышения корпоративного налога, почти наверняка будут использованы для финансирования растущих государственных расходов. По прогнозам, государственные расходы России в этом году вырастут примерно на 15% по сравнению с 2023 годом, и очевидно, что будут увеличиваться и в дальнейшем.

Рост расходов почти наверняка продолжится в 2025 году, поскольку расходы на оборону, вероятно, вырастут вместе с социальными и инфраструктурными расходами,

– отметили в Минобороны Великобритании.

Аналитики отметили, что увеличение налоговой нагрузки на бизнес может ограничить будущие инвестиции и рост невоенных секторов.

Экономический рост России, вероятнее всего, обеспечивается высокими государственными инвестициями в военные сектора экономики. Впрочем, инвестиции в невоенные сектора, вероятно, стагнируют, – говорится в отчете.

Военные сектора монополизируют значительную часть имеющихся трудовых ресурсов в России. Разведка считает, что дополнительные расходы для бизнеса ограничат частные инвестиции в невоенные сектора России.

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