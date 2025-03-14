Также Штаты могут влиять на Китай, куда Россия увеличивает поставки нефти. Это 24 Каналу отметил министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко.

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"Путин приползет на коленях"

Владимир Огрызко отметил, что сейчас нефть стала стоить чуть меньше 70 долларов за баррель. Есть прогнозы, что последние запасы российской "кубишки" начинают таять. Российское правительство пыталось брать средства именно оттуда, когда чего-то не хватало.

Единственный способ для россиян – печатать деньги, что означает разгонять инфляцию. Эксперты утверждают, что если инфляция увеличивается на 2% ежемесячно, то это уже гиперинфляция. Однако можно спрогнозировать, что инфляция будет идти на десятки процентов, причем сразу.

Поэтому и США, и Европа наконец-то могут легко устранить Россию как конкурента, как фактор нестабильности, который угрожает всему человечеству. Еще немного, и сам Путин приползет на коленях,

– сказал экс-министр иностранных дел Украины.

Для этого у России есть много элементов, на которые можно влиять. В частности, нефть, алюминий, который она продолжает продавать, сжиженный газ, который до сих пор покупает Европа, "Росатом", который продолжает зарабатывать неплохие деньги.

"Не забываем, что США могут влиять на Пекин. Сейчас снова пошли продажи российской нефти на китайский рынок. Если Китай хочет позиционировать себя как страну, которая заботится о глобальной стабильности, то, видимо, лучше договориться со Штатами, а не помогать России, чтобы она дестабилизировала мировой порядок", – добавил Огрызко.