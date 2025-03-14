Також Штати можуть впливати на Китай, куди Росія збільшує поставки нафти. Це 24 Каналу зауважив міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко.

Дивіться також Настав час для "плану Б": як Трамп відреагує на вимоги Путіна щодо 30-денного перемир'я

"Путін приповзе на колінах"

Володимир Огризко зазначив, що зараз нафта стала коштувати трохи менше ніж 70 доларів за барель. Є прогнози, що останні запаси російської "кубишки" починають танути. Російський уряд намагався брати кошти саме звідти, коли чогось не вистачало.

Єдиний спосіб для росіян – друкувати гроші, що означає розганяти інфляцію. Експерти стверджують, що якщо інфляція збільшується на 2% щомісяця, то це вже гіперінфляція. Однак можна спрогнозувати, що інфляція буде йти на десятки відсотків, причому одразу.

Тому і США, і Європа нарешті можуть легко усунути Росію як конкурента, як фактор нестабільності, який загрожує всьому людству. Ще трохи, і сам Путін приповзе на колінах,

– сказав ексміністр закордонних справ України.

Для цього у Росії є багато елементів, на які можна впливати. Зокрема, нафта, алюміній, який вона продовжує продавати, скраплений газ, який досі купує Європа, "Росатом", який продовжує заробляти непогані гроші.

"Не забуваємо, що США можуть впливати на Пекін. Зараз знову пішли продажі російської нафти на китайський ринок. Якщо Китай хоче позиціювати себе як країну, яка дбає про глобальну стабільність, то, мабуть, краще домовитися зі Штатами, а не допомагати Росії, щоб вона дестабілізовувала світовий порядок", – додав Огризко.