Такой информацией с 24 Каналом поделилась российская оппозиционерка и политический аналитик Ольга Курносова, заметив, что дела в России очень плохие. Наконец наступил коллапс, которого все так давно ждали.

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Насколько в России серьезные проблемы в экономике

Минфин России направил в правительство законопроекты, предусматривающие налоговую реформу, в частности, повышение налога на добавленную стоимость для предприятий с 20% до 25% и введение прогрессивного налога на доход физических лиц.

Экономисты посчитали, сколько повышение налога на добавленную стоимость для предприятий принесет бюджету страны-агрессора. По их словам, речь идет о дополнительных 14,2 миллиарда долларов.

Прогрессивная шкала налога на прибыль физлиц будет рассчитываться следующим образом:

для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей (27 тысяч долларов – 56 тысяч долларов) в год – 15%;

для доходов от 5 до 20 миллионов рублей (56 тысяч долларов – 224 тысяч долларов) в год – 18%;

для доходов от 20 до 50 миллионов рублей (224 тысяч долларов – 562 тысяч долларов) в год – 20%;

для доходов свыше 50 миллионов рублей (более 562 тысяч долларов) в год – 22%.

В России ранее не существовало прогрессивной шкалы налога на доход физлиц, а с 2001 по 2021 год они платили единую ставку в 13%. Однако в 2021 году налог повысили до 15% для физлиц с доходом более 56 тысяч долларов в год.

По словам политической аналитики, повышение налогов указывает на то, что российская экономика столкнулась с серьезными проблемами. Эксперты долго ждали момент, когда наступит коллапс и наконец началось резкое ухудшение ситуации в России.

Попытка деприватизации, высокая процентная ставка и повышение налогов – могут привести к самому высокому краху в экономике, чем могло бы произойти, если бы так не действовала российская власть,

– отметила Ольга Курносова.

Понимает ли Кремль негативные последствия

Курносова также отметила, что из-за недовольства российского общества главу центрального банка России Эльвиру Набулину теперь сопровождает государственная охрана, к тому же немаленькая.

Что может сделать Набулина, когда вместе с Михаилом Мишустиным (глава правительства России – 24 Канал) начинают деприватизацию и в центре российской экономики стоит ВПК. Они прекрасно понимают, что танки есть нельзя. Поэтому ситуация не может развиваться в положительном направлении, чтобы они не делали,

– констатировала российская оппозиционерка.

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