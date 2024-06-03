Такою інформацією з 24 Каналом поділилася російська опозиціонерка та політична аналітикиня Ольга Курносова, зауваживши, що справи у Росії надзвичайно погані. Нарешті настав колапс, якого всі так давно чекали.
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Наскільки у Росії серйозні проблеми в економіці
Мінфін Росії направив до уряду законопроєкти, що передбачають податкову реформу, зокрема, підвищення податку на додану вартість для підприємств з 20% до 25% та введення прогресивного податку на дохід фізичних осіб.
Економісти полічили, скільки підвищення податку на додану вартість для підприємств принесе бюджету країни-агресора. За їхніми словами, йдеться про додаткові 14,2 мільярда доларів.
Прогресивна шкала податку на прибуток фізосіб розраховуватимуть таким чином:
- для доходів від 2,4 до 5 мільйонів рублів (27 тисяч доларів – 56 тисяч доларів) на рік – 15%;
- для доходів від 5 до 20 мільйонів рублів (56 тисяч доларів – 224 тисяч доларів) на рік – 18%;
- для доходів від 20 до 50 мільйонів рублів (224 тисяч доларів – 562 тисяч доларів) на рік – 20%;
- для доходів понад 50 мільйонів рублів (понад 562 тисяч доларів) на рік – 22%.
В Росії раніше не існувало прогресивної шкали податку на дохід фізосіб, а з 2001 по 2021 рік вони платили єдину ставку в 13%. Проте у 2021 році податок підвищили до 15% для фізосіб із прибутком у понад 56 тисяч доларів на рік.
За словами політичної аналітикині, підвищення податків вказує на те, що російська економіка зіштовхнулася з серйозними проблемами. Експерти довго чекали момент, коли настане колапс і нарешті почалося різке погіршення ситуації у Росії.
Спроба деприватизації, висока відсоткова ставка та підвищення податків – можуть призвести до найвищого краху в економіці, ніж могло б відбутися, якби так не діяла російська влада,
– наголосила Ольга Курносова.
Чи розуміє Кремль негативні наслідки
Курносова також зазначила, що через невдоволення російського суспільства голову центрального банку Росії Ельвіру Набуліну тепер супроводжує державна охорона, до того ж немаленька.
Що може зробити Набуліна, коли разом з Міхаілом Мішустіним (голова уряду Росії – 24 Канал) починають деприватизація та в центрі російської економіки стоїть ВПК. Вони прекрасно розуміють, що танки їсти не можна. Тому ситуація не може розвиватися у позитивному напрямку, щоб вони не робили,
– констатувала російська опозиціонерка.
Що відбувається у Росії: актуальні новини
- У Росії дружини та матері мобілізованих вийшли на пікет до російського міністерства оборони. Вони стояли з плакатами, де просили "повернути тата додому", "встановити терміни служби бійців СВО" і казали, що "мобілізованим пора додому".
- Росіяни скинули 3 ФАБ за 3 доби на Бєлгородську область. Мовиться, що 31 травня у Шебекінському міському окрузі в полі знайшли ФАБ-250. 1 червня ФАБ-500 знайшли поряд із житловим будинком на вулиці Радгоспна у Шебекіному. І того ж дня знову ж таки у Шебекінському міському окрузі знайшли ще одну ФАБ-250.
- В російському Новосибірську 3 червня сталася сильна пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами. Вогонь охопив площу 4,5 тисячі квадратних метрів. На місці події працюють понад пів сотні пожежників. Зазначається, що загорівся дах складу.