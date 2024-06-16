Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что такие комплексы можно использовать для уничтожения надводных целей или для ударов по суше. Он добавил, что "Бастионы" применяют ракеты "Оникс", которыми чаще всего обстреливают юг Украины.

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Какова цель противника

Александр Коваленко предположил, что россияне, разворачивая комплексы "Бастион", вероятно, имеют две цели для их применения. Первая – таким образом они могут готовиться к десантным операциям, которые, по их мнению, планируют проводить Силы обороны Украины в Крыму.

Именно "Бастионы" они хотят использовать, чтобы "защитить" побережье,

– сказал он.

Во-вторых – в ближайшее время они могут начать атаки по Украине, используя не только ракеты "Искандер" по югу, но и "Ониксы", которые враг долго не применял.

Эти ракеты были на модернизации. Учитывая опыт их использования в 2022 и 2023 годах, россияне сделали выводы и начали процесс их усовершенствования,

– отметил военно-политический обозреватель.

Последние атаки по Крыму