Як в Росії зростуть податки
Очікується, що закон буде прийнятий влітку, а зміни наберуть чинності з 1 січня 2025 року, передають російські ЗМІ.
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В результаті реформи в найближчі шість років у населення та бізнесу буде вилучено 16,8 трильйона рублів. Це сума, що на третину перевищує загальний розмір Фонду національного добробуту – 12,75 трильйона рублів.
Ця сума також більш ніж утричі перевищує його ліквідну, але не витрачену частину – 5,2 трильйона рублів.
Відтак, протягом найближчих шести років бізнес додатково заплатить у бюджет 11 трильйонів рублів. З 2025 року в Росії підвищується ставка податку на прибуток – з 20% до 25%.
Для чого потрібне підвищення податків
Підвищення податків, оголошене Росією, ймовірно, буде використано для фінансування зростаючих фінансових зобов'язань, зокрема війни в Україні. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії, яке посилається на дані розвідки.
Ставка корпоративного податку зросте з 20% до 25%, а також будуть введені додаткові стягнення в рамках нової податкової системи.
Максимальна ставка податку на прибуток у Росії зросте з 15% до 22%,
– додають розвідники.
У британському відомстві пояснили, що додаткові прибутки, отримані насамперед шляхом підвищення корпоративного податку, майже напевно будуть використані для фінансування зростаючих державних видатків.