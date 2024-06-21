Как в России вырастут налоги
Ожидается, что закон будет принят летом, а изменения вступят в силу с 1 января 2025 года, передают российские СМИ.
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В результате реформы в ближайшие шесть лет у населения и бизнеса будет изъято 16,8 триллиона рублей. Это сумма, что на треть превышает общий размер Фонда национального благосостояния – 12,75 триллиона рублей.
Эта сумма также более чем втрое превышает его ликвидную, но не израсходованную часть – 5,2 триллиона рублей.
Поэтому, в течение ближайших шести лет бизнес дополнительно заплатит в бюджет 11 триллионов рублей. С 2025 года в России повышается ставка налога на прибыль – с 20% до 25%.
Для чего нужно повышение налогов
Повышение налогов, объявленное Россией, вероятно, будет использовано для финансирования растущих финансовых обязательств, в частности войны в Украине. Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании, которое ссылается на данные разведки.
Ставка корпоративного налога вырастет с 20% до 25%, а также будут введены дополнительные взыскания в рамках новой налоговой системы.
Максимальная ставка налога на прибыль в России вырастет с 15% до 22%,
– добавляют разведчики.
В британском ведомстве объяснили, что дополнительные доходы, полученные прежде всего путем повышения корпоративного налога, почти наверняка будут использованы для финансирования растущих государственных расходов.