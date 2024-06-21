Как в России вырастут налоги

Ожидается, что закон будет принят летом, а изменения вступят в силу с 1 января 2025 года, передают российские СМИ.

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В результате реформы в ближайшие шесть лет у населения и бизнеса будет изъято 16,8 триллиона рублей. Это сумма, что на треть превышает общий размер Фонда национального благосостояния – 12,75 триллиона рублей.

Эта сумма также более чем втрое превышает его ликвидную, но не израсходованную часть – 5,2 триллиона рублей.

Заметьте! В рамках поправок в Налоговый кодекс со следующего года в России будет введена прогрессивная шкала НДФЛ, которая коснется тех, кто зарабатывает более 200 тысяч рублей в месяц.

Поэтому, в течение ближайших шести лет бизнес дополнительно заплатит в бюджет 11 триллионов рублей. С 2025 года в России повышается ставка налога на прибыль – с 20% до 25%.

Для чего нужно повышение налогов

Повышение налогов, объявленное Россией, вероятно, будет использовано для финансирования растущих финансовых обязательств, в частности войны в Украине. Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании, которое ссылается на данные разведки.

Заметьте! Согласно этим данным, налоговые изменения в 2025 году обеспечат дополнительные поступления в бюджет страны-агрессора в размере около 2,6 триллиона рублей, что равно 29 миллиардов долларов США.

Ставка корпоративного налога вырастет с 20% до 25%, а также будут введены дополнительные взыскания в рамках новой налоговой системы.

Максимальная ставка налога на прибыль в России вырастет с 15% до 22%,

– добавляют разведчики.

В британском ведомстве объяснили, что дополнительные доходы, полученные прежде всего путем повышения корпоративного налога, почти наверняка будут использованы для финансирования растущих государственных расходов.

Интересно! По прогнозам, государственные расходы России в этом году вырастут примерно на 15% по сравнению с 2023 годом и очевидно, что будут увеличиваться и в дальнейшем.