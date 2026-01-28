Росіяни активно витрачають гроші на езотерику: як це пов'язаною з війною в Україні

Росіяни продовжують скуповувати езотеричні товари для ритуалів і ворожінь, зокрема у 2025 році попит на таку продукцію зріс на 50% у річному вимірі. Для порівняння – у 2024-му зростання становило 34%.

Скільки грошей росіяни витрачають на езотерику?

Найбільшою популярними були обереги, частка продажів яких у вибірці досягла 36%, про що йдеться у матеріалі російське медіа "The Moscow Times".

Попит на них за минулий рік збільшився у 2,2 раза. У середньому росіяни витрачали на один оберіг 498 рублів – на 33% менше, ніж у 2024-му.

Також різко зріс інтерес серед населення до осикових кілків – кількість покупок підскочила у 4 рази (тобто на 300%), а середній чек становив 333 рублі. Крім цього, серед рекордсменів опинилися скляні кулі, попит на які зріс на 101%, і ляльки вуду (+63%).

Популярними були й руни – попит на них збільшився на 54%, середній набір коштував 672 рублі. Попит на маятники для біолокації зріс на 34%, на чорні свічки — на 8%.

Цікаво! Водночас карти Таро просіли на 5%, середня ціна за колоду становила 654 рублі.

Росіяни зацікавилися езотерикою майже одразу після початку війни в Україні. Тарологи розповідали, що близько половини запитів клієнтів стали пов’язані з бойовими діями.

Наприклад, багато хто намагається дізнатися долю родичів на фронті. Також чимало громадян просить передбачити дати завершення війни.

Зокрема з січня по кінець жовтня 2023 року населення витратило 904 мільйонів рублів на курси з езотерики та 104 мільйонів рублів на навчання астрології. Про це повідомляє російське ЗМІ "Известия".

А на російському "Авіто" з’являються десятки оголошень з рекламою магічних послуг для родичів, які воюють в Україні. Маги пропонують дізнатися про стан здоров’я близьких на фронті та "навести захист" на військових.

Середня ціна магічних послуг на "Авіто" коливається від 300 до 1 500 рублів.

