Росіяни активно витрачають гроші на езотерику: як це пов'язаною з війною в Україні
- У 2025 році попит на езотеричні товари у Росії зріс на 50%.
- Росіяни витрачають чималі кошти на "магію" через війну проти України.
Росіяни продовжують скуповувати езотеричні товари для ритуалів і ворожінь, зокрема у 2025 році попит на таку продукцію зріс на 50% у річному вимірі. Для порівняння – у 2024-му зростання становило 34%.
Скільки грошей росіяни витрачають на езотерику?
Найбільшою популярними були обереги, частка продажів яких у вибірці досягла 36%, про що йдеться у матеріалі російське медіа "The Moscow Times".
Попит на них за минулий рік збільшився у 2,2 раза. У середньому росіяни витрачали на один оберіг 498 рублів – на 33% менше, ніж у 2024-му.
Також різко зріс інтерес серед населення до осикових кілків – кількість покупок підскочила у 4 рази (тобто на 300%), а середній чек становив 333 рублі. Крім цього, серед рекордсменів опинилися скляні кулі, попит на які зріс на 101%, і ляльки вуду (+63%).
Популярними були й руни – попит на них збільшився на 54%, середній набір коштував 672 рублі. Попит на маятники для біолокації зріс на 34%, на чорні свічки — на 8%.
Цікаво! Водночас карти Таро просіли на 5%, середня ціна за колоду становила 654 рублі.
Росіяни зацікавилися езотерикою майже одразу після початку війни в Україні. Тарологи розповідали, що близько половини запитів клієнтів стали пов’язані з бойовими діями.
Наприклад, багато хто намагається дізнатися долю родичів на фронті. Також чимало громадян просить передбачити дати завершення війни.
Зокрема з січня по кінець жовтня 2023 року населення витратило 904 мільйонів рублів на курси з езотерики та 104 мільйонів рублів на навчання астрології. Про це повідомляє російське ЗМІ "Известия".
А на російському "Авіто" з’являються десятки оголошень з рекламою магічних послуг для родичів, які воюють в Україні. Маги пропонують дізнатися про стан здоров’я близьких на фронті та "навести захист" на військових.
Середня ціна магічних послуг на "Авіто" коливається від 300 до 1 500 рублів.
Які є ще новини щодо Росії?
Євросоюз офіційно затвердив план заборони імпорту російського газу до 2027 року. Це може вплинути на доходи Росії. Москва ризикує втратити останніх європейських покупців, наприклад, Словаччину та Угорщину. Крім того, зростає тиск Європи на Кремль.
Водночас російська економіка ризикує зіштовхнутися з рецесією у 2026 році. Крім того, вона вже офіційно увійшла у режим стагнації. І навіть закінчення війни проти України вже може не врятувати Кремль.