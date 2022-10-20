Мобілізація в Росії обвалює економіку: це визнала навіть сама агресорка

Через мобілізацію в Росії, яка необхідна для ведення загарбницької війни в Україні, агресор знов переживає падіння економіки. Згідно з даними аналітиків центробанку, після оголошення "часткового" призову у вересні в країні впала споживча впевненість та посилалась нестача робочої сили.

Економіка почала спадати після оголошення мобілізації у вересні. Про це говориться у звіті аналітичного департаменту Центробанку Росії.

До теми Експорт російського газу рекордно обвалився: як Росія втрачає свій головний ринок

У вересні відновлення економічної активності зупинилося, і до кінця місяця тенденція почала дещо погіршуватися,

— йдеться у звіті.

Масовий відтік робочої сили

За офіційними даними, для війни в Україні було призвано 300 тисяч резервістів. Також, понад 350 тисяч росіян залишили країну, втікаючи від призову. Мобілізація в країні погіршила і без того гострий дефіцит робочої сили та послабила індекс споживчої впевненості. Аналітики прогнозують, що мобілізація і надалі негативно впливатиме на російську економіку.

Зміна споживчих настроїв на тлі зростальної невизначеності може тимчасово стримати відновлення споживання на початку четвертого кварталу. Зменшення робочої сили після часткової мобілізації може ускладнити зусилля компаній усунути обмеження з боку пропозиції та обмежити загальну тенденцію економічної активності в найближчі місяці,

— йдеться в повідомленні.

Що відомо про мобілізацію в Росії: