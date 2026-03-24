Криза накриває другу "годівницю" Кремля після нафти: чому металургія втрачає мільярди

Російська металургія, яку вважають другою ключовою галуззю економіки Росії після нафтогазової, перебуває у складній ситуації. Галузі загрожують зупинка частини виробництв, скорочення працівників і часткове закриття підприємств.

Наскільки металургія важлива для Росії?

На російську металургію тиснуть висока ключова ставка Центрального банку та міцний курс рубля. Кредити є надто дорогими для бізнесу, а сильний рубль обмежує доходи від експорту. Про це в коментарі 24 Каналу економіст Іван Ус.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Коли ми дивимося на економіку Росії, перша – це нафтогазова галузь, але друга – металургія. Це дуже легко зрозуміти, якщо подивитися російський список Forbes. Де основні мільярдери? Це або нафта, або метали. Мордашов – "Сєвєрсталь", Лісін – "Новоліпецький металургійний комбінат", Рашніков – "Магнітогорський комбінат".

Як пише Bloomberg, великі виробники сталі в Росії починають згортання потужностей через спад внутрішнього попиту та обмежені експортні можливості.

Наприклад, один із гігантів галузі "Магнітогорський металургійний комбінат" (ММК) за підсумками 2025 року був завантажений на 70 – 80% і зрештою отримав майже 15 мільярдів рублів чистого збитку.

Цікаво! У 2026 році завантаження виробничих потужностей ММК знизилося до 60%, тож його керівництво вдалося до оптимізації витрат, зокрема на ремонти обладнання, реалізацію інвестиційної програми, а також скорочення управлінського персоналу всіх рівнів на 10%.

Економіст Іван Ус говорить, що з огляду на становище галузі ризики подальших скорочень працівників великих металургійних підприємств є дуже високими. Експерт нагадав, що ще в червні 2025 року на Петербурзькому економічному форумі гендиректор "Сєвєрсталі" Олександр Шевельов припустив можливість зупинки металургійних підприємств у Росії через чинну монетарну політику.

Що б'є по російській металургії?

Санкції проти Росії відрізають традиційні ринки збуту для металургійної продукції. Водночас суттєвого тиску завдає висока ключова ставка російського Центрального банку. Нині вона становить 15% річних.

Нагадаємо, ключова ставка – це відсоток, під який Центральний банк видає кредити комерційним банкам. Саме від її рівня залежать ставки за кредитами для бізнесу й населення: що вона вища, то дорожче коштують позики.

За словами експерта Івана Уса, для розвитку металургійної галузі в Росії ключова ставка є надто високою й не відповідає тому, чого потребує економіка. Голова Сбербанку Герман Греф заявляв, що оптимальною є ставка у 12%, тоді як голова Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін оцінював потрібний рівень у 7 – 8%.

Друга проблема – це курс рубля. Зараз він трохи просів, але все одно становить ±80 рублів за долар. На початку 2025 року було 100 рублів за долар. Виходить, що рубль зміцнюється, і політично це виглядає як дуже гарна історія. Але металурги заробляють на експорті, тож якщо раніше за один мільйон доларів вони отримували 100 мільйонів рублів, зараз – тільки 80. Чому це важливий момент: витрати в Росії в рублях, а заробляють вони у валюті, тож менше отримують ресурсу для внутрішніх витрат, зокрема – на зарплати,

– підсумовує Іван Ус.

Ці два фактори підштовхують підприємства до скорочення виробництва й скорочення витрат, а в перспективі – й закриття.

Зауважте! За словами гендиректора Магнітогорського металургійного комбінату Павла Шиляєва, виробничі потужності російських металургів удвічі перевищують ринкові потреби, а у 2026 році пожвавлення попиту на металопродукцію не очікують.

Третім фактором, який тисне на різні галузі економіки Росії, зокрема металургійну, є криза неплатежів, коли підприємства не отримують оплату за відвантажену продукцію і, як наслідок, виникають проблеми з зарплатами для працівників.

Що ще варто знати про проблеми в металургійній галузі Росії?