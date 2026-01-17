Нафтогазові доходи Росії впали майже на чверть: економіст пояснив, у чому причина

Нафтогазові доходи Росії впали майже на чверть: вони знизилися до мінімуму 2020 року, а порівняно з 2024 роком – просіли на 24%. Особливо різке падіння сталося в грудні, коли до бюджету країни-агресорки надійшло лише 447 мільярдів рублів – проти 790 мільярдів у грудні 2024 року.

Чому нафтогазові доходи Росії впали?

Ключовою причиною залишається розпочата в Україні війна та міжнародні санкції, а тепер ще й фактор адміністрації Дональда Трампа. Деталі для 24 Каналу розповів економіст Максим Блант.

Дивіться також Протести в Ірані й погрози Трампа: що буде з цінами на нафту та чи постраждає Росія

Експерт згадав, як ще наприкінці 2025 року стало очевидно, що нафтогазові доходи російського бюджету в січні стануть ще нижчими, ніж у грудні. Підставою була опублікована мінекономрозвитку середня ціна на нафту Urals за грудень, на основі якої розраховують мита й податки для сектору.

Вона впала нижче 40 доларів за барель: якщо у грудні було близько 44 доларів, то зараз – приблизно 39 із копійками. У січні ця тенденція зберігається,

– підкреслив Блант.

Ключовою причиною він називає розпочату Росією у 2022 році війну в Україні та санкції. Останнім часом додався ще й фактор адміністрації Дональда Трампа, чому в Кремлі спершу зраділи.

Однак коли у Вашингтоні втомилися від обіцянок Москви, було введено мита проти "Лукойлу" та "Роснефті". Це вдарило насамперед по російській нафті: поки світові ціни тримаються на рівні 60 – 65 доларів, ціна російської сировини опустилася нижче 40.

Ба більше, у 2026 році почалося фактичне полювання на танкери тіньового флоту. Попри спроби реєструвати судна під російським прапором, американська берегова охорона затримує їх.

Перевезення підсанкційної нафти стало значно ризикованішим, ніж ще в грудні. Ризик прямого захоплення суден – реальний,

– додав економіст.

Як вплине ситуація у Венесуелі та Ірані?

Окрім Венесуели, на світовому ринку присутня й підсанкційна іранська нафта, яку також закуповував Китай. За заявами Трампа, США запровадили 25% мито на імпорт сировини з Ірану.

Утім стверджувати, що така ситуація є вигідною для Росії, не доводиться. На ринку зберігається певний надлишок нафти, а санкційні обмеження щодо венесуельської сировини можуть зняти вже найближчим часом.

Трамп заявив, що нова влада Венесуели передасть під його контроль 30 – 50 мільйонів барелів для продажу зі знижкою, а виручені кошти спрямують на відновлення інфраструктури країни. Ймовірно, це означає появу на ринку "легальної" венесуельської нафти, яку Індія та Китай зможуть купувати без ризику санкцій – на відміну від російської.

Ба більше, створюється небезпечний для Росії прецедент: у Британії вже обговорюють ідею захоплення танкерів тіньового флоту з подальшим спрямуванням доходів від продажу нафти на відновлення України. Це звучить цілком серйозно,

– зауважив Блант.

До слова, у короткостроковій перспективі якийсь один танкер може розвантажитися в Китаї, але загалом наразі рекордна кількість російської нафти простоює в морі – її не приймають.

Інтерв'ю з економістом Максимом Блантом: дивіться відео

Що буде далі з російською нафтою?