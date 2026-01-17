Нафтогазові доходи Росії впали майже на чверть: економіст пояснив, у чому причина
- Нафтогазові доходи Росії впали на 24% проти 2024 року через війну в Україні, міжнародні санкції та дії адміністрації Трампа.
- Ціна російської нафти впала нижче 40 доларів за барель, тоді як світові ціни тримаються на рівні 60 – 65 доларів.
Нафтогазові доходи Росії впали майже на чверть: вони знизилися до мінімуму 2020 року, а порівняно з 2024 роком – просіли на 24%. Особливо різке падіння сталося в грудні, коли до бюджету країни-агресорки надійшло лише 447 мільярдів рублів – проти 790 мільярдів у грудні 2024 року.
Чому нафтогазові доходи Росії впали?
Ключовою причиною залишається розпочата в Україні війна та міжнародні санкції, а тепер ще й фактор адміністрації Дональда Трампа. Деталі для 24 Каналу розповів економіст Максим Блант.
Дивіться також Протести в Ірані й погрози Трампа: що буде з цінами на нафту та чи постраждає Росія
Експерт згадав, як ще наприкінці 2025 року стало очевидно, що нафтогазові доходи російського бюджету в січні стануть ще нижчими, ніж у грудні. Підставою була опублікована мінекономрозвитку середня ціна на нафту Urals за грудень, на основі якої розраховують мита й податки для сектору.
Вона впала нижче 40 доларів за барель: якщо у грудні було близько 44 доларів, то зараз – приблизно 39 із копійками. У січні ця тенденція зберігається,
– підкреслив Блант.
Ключовою причиною він називає розпочату Росією у 2022 році війну в Україні та санкції. Останнім часом додався ще й фактор адміністрації Дональда Трампа, чому в Кремлі спершу зраділи.
Однак коли у Вашингтоні втомилися від обіцянок Москви, було введено мита проти "Лукойлу" та "Роснефті". Це вдарило насамперед по російській нафті: поки світові ціни тримаються на рівні 60 – 65 доларів, ціна російської сировини опустилася нижче 40.
Ба більше, у 2026 році почалося фактичне полювання на танкери тіньового флоту. Попри спроби реєструвати судна під російським прапором, американська берегова охорона затримує їх.
Перевезення підсанкційної нафти стало значно ризикованішим, ніж ще в грудні. Ризик прямого захоплення суден – реальний,
– додав економіст.
Як вплине ситуація у Венесуелі та Ірані?
Окрім Венесуели, на світовому ринку присутня й підсанкційна іранська нафта, яку також закуповував Китай. За заявами Трампа, США запровадили 25% мито на імпорт сировини з Ірану.
Утім стверджувати, що така ситуація є вигідною для Росії, не доводиться. На ринку зберігається певний надлишок нафти, а санкційні обмеження щодо венесуельської сировини можуть зняти вже найближчим часом.
Трамп заявив, що нова влада Венесуели передасть під його контроль 30 – 50 мільйонів барелів для продажу зі знижкою, а виручені кошти спрямують на відновлення інфраструктури країни. Ймовірно, це означає появу на ринку "легальної" венесуельської нафти, яку Індія та Китай зможуть купувати без ризику санкцій – на відміну від російської.
Ба більше, створюється небезпечний для Росії прецедент: у Британії вже обговорюють ідею захоплення танкерів тіньового флоту з подальшим спрямуванням доходів від продажу нафти на відновлення України. Це звучить цілком серйозно,
– зауважив Блант.
До слова, у короткостроковій перспективі якийсь один танкер може розвантажитися в Китаї, але загалом наразі рекордна кількість російської нафти простоює в морі – її не приймають.
Інтерв'ю з економістом Максимом Блантом: дивіться відео
Що буде далі з російською нафтою?
Нагадаємо, ЄС знизив цінову стелю на нафту з 47 до 44 доларів за барель, хоча в грудні російська Urals і так торгувалася нижче цього рівня.
Річ у тім, що на тлі подій в Ірані ціни тимчасово підскочили приблизно на 5 доларів за барель, тож нова стеля працює як "страховка" – щоб російська сировина не дорожчала разом з ринком.
За словами Бланта, індійські НПЗ уже різко скоротили закупівлі нафти країни-агресорки, а частина закордонних активів "Лукойлу" може опинитися під загрозою націоналізації, зокрема в Іраку.