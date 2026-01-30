Газ і нафта в Україні під ударами: які наслідки та чи можливі відключення не лише світла

Російські удари по енергетичній інфраструктурі України не обмежуються лише окремими об'єктами чи локальними пошкодженнями. Ворог систематично атакує як нафтову інфраструктуру, пов'язану з транзитом і зберіганням сировини, так і газову, що живить внутрішній ринок.

Лише за 2025 рік Росії вдалося знищити 60% видобутку газу, що безперечно має значні наслідки для енергетичної безпеки країни в період опалювального сезону. Крім того, нещодавно ворог завдав удару по нафтовому резервуару, що може належати до системи трубопроводу "Дружба".

24 Канал дізнався, який нафтовий об'єкт Росія атакувала на заході країни, чому це має стати можливістю для припинення транзиту російської нафти через територію України до країн ЄС та в якому стані зараз газова інфраструктура.

Чи атакувала Росія нафтопровід "Дружба"?

У розмові з 24 Каналом Геннадій Рябцев розповів, що на заході України під атакою росіян був резервуар для збереження нафтових ресурсів.

Геннадій Рябцев Директор спеціальних проєктів НТЦ "Псіхєя", співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Така атака свідчить про те, що ворог хоче знищити подібну інфраструктуру країни.

Важливо! Йдеться про атаку по Бродах, що на Львівщині. Після атаки місто охопив дим та неприємний запах. Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що на ранок 28 січня у місті досі є задимленість й зафіксували помірне підвищення концентрації оксиду вуглецю.

Натомість енергетичний експерт Андрій Закревський пояснює для 24 Каналу, що офіційних коментарів щодо того, що саме пошкодив ворог наразі немає.

Водночас він додає, що в медіапросторі з'явилася інформація про те, що це була нібито перша атака на нафтопровід "Дружба".

Андрій Закревський Директор Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Втім з 2022 року Росія атакує всю енергетичну інфраструктуру країни, зокрема об'єкти передачі нафти. Насправді загальний обсяг цих атак вже складає тисячі. Ворог б'є по всьому, до чого може дотягнутися.

Наразі на офіційному сайті Нафтогазу повідомляють, що вранці 27 січня російські війська здійснили атаку по об'єкту критичної інфраструктури у західному регіоні України.

Внаслідок влучання на місці виникла пожежа. Там додали, що це вже 15 атака ворога на об'єкти критичної інфраструктури від початку місяця.

Що відомо про атакований нафтовий об'єкт?

Експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко розповідає для 24 Каналу, що Росія атакувала нафтову інфраструктуру системи "Одеса-Броди". Якщо детальніше, то йдеться про резервуарний парк.

Володимир Омельченко Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Втім наразі не можна сказати, що це на 100% інфраструктура нафтопроводу "Дружба", але це структура, що пов'язана з ним.

Крім того, варто додати, що інфраструктуру нафтопроводу "Дружба", який досі транзитує російську нафту до Угорщини та Словаччини, Росія вже атакувала.

Зокрема під атакою була станція "Августівка", яка є об'єктом Укртранснафти, що розташована поблизу Одеси. Також морський нафтовий термінал "Південний", який пов'язаний із системою "Одеса-Броди".

Що відомо про нафтопровід "Одеса-Броди": це нафтогін, який побудований для транспортування нафти, зокрема з Чорного моря (термінал "Південний") до міста Броди (Львівська область), а далі в мережу "Дружба".

Чому Україна повинна припинити транзитувати російську нафту через нафтопровід "Дружба"?

Як пояснює Омельченко, Укртранснафта впродовж 4-х років повномасштабного вторгнення транзитує російську нафту до двох країн ЄС: Угорщини та Словаччини. Експерт припускає, що Росія могла за цей період заробити від експорту нафти понад 20 мільярдів євро.

В Бродах, фактично, відбулася екологічна катастрофа регіонального рівня, додає пан Володимир. А тому немає іншого рішення, окрім того, щоб перекрити остаточно нафтопровід "Дружба".

Річ у тім, що є думки, що гарантією безпеки від ударів Росії по об'єктах нафтопроводу "Дружба" є збереження їхнього ж транзиту до країн ЄС, але це неправда. Зараз вже жодних аргументів не залишилося для того, щоб продовжувати це робити. Хоч їх і раніше не було насправді,

– каже Володимир Омельченко.

Попри це, Омельченко наголошує, що припинення транзиту російської нафти через Україну зараз навряд чи відбудеться.

Під атакою був лише резервуар, а не помпові станції "Дружби", таким чином, нафтопровід здатен працювати далі. Офіційних повідомлень про припинення робити не було,

– підсумовує експерт.

Нагадуємо, що за даними CREA, Угорщина лише у липні 2025 року купила в Росії сирої нафти на суму у 200 мільйонів євро. Це найвищий показник з усіх європейських країн.

Відомо, що за даними міністерства закордонних справ Угорщини, передає видання Telex, за 2025 рік Угорщина могла отримати близько 8,5 мільйона тонн російської нафти, зокрема через постачання з "Дружби" та інших маршрутів.

На третьому місці була Словаччина. Відтак 79% сирої нафти, який надійшов до країни, транспортувався трубопроводом "Дружба", вартістю 169 мільйонів євро.

Чи можливі графіки відключення газу в Україні?

Володимир Омельченко наголошує, що графіки відключення газу, як-от зараз відбувається це з електроенергією, взагалі неможливі. У першу чергу, це через особливості транспортування газу: не можна просто так вимикати та вмикати компресори.

Крім того, передумов для того, щоб запроваджувати такі графіки немає, адже ситуація з газопостачанням контрольована.

Річ у тім, що на фоні російських атак на газову інфраструктуру в Telegram-каналах почали поширюватися інформацію про нібито запроваджування графіків обмеження газу, зокрема це стосувалося Хмельницької області.

Однак в компанії Нафтогаз одразу спростували такі фейки. Там додали, що жодних графіків немає ані для Хмельниччини, ані для інших регіонів. Ба більше, в майбутньому вони також не плануються.

Газопостачання для всіх споживачів здійснюється в повному обсязі, при постійних атаках ворога на газову інфраструктуру. Подібні фейки є цілеспрямованою дискредитаційною кампанією,

– пояснили в Нафтогазі.

Після цього міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду додав, що запаси газу в Україні є, а про якісь обмеження мова взагалі не йде.

Нагадуємо! Через наслідки від атак росіян 24 січня столиця України залишилася без опалення, а саме близько 6 тисяч багатоповерхівок. Чималу кількість з цих будинків вже втретє відрізають від тепла. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, станом на 28 січня, досі опалення не повернули до 737 домівок киян, але комунальники та енергетики працюють над пошкодженою інфраструктурою.

Яка ситуація із власним видобутком та імпортом газу?

Експерт Святослав Павлюк додав у коментарі 24 Каналу, що за його спостереженнями, в якийсь із моментів Росії навіть вдалося пошкодити до майже 60% видобутку в Полтавській області, що займає 80% всього видобутку в Україні.

Святослав Павлюк Виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Наразі частину цього видобутку відновили, однак точні показники невідомі на сьогодні на загал.

За інформацією Павлюка, за останні тижні Україна імпортувала до 20 – 25 мільйонів кубометрів газу на добу, тобто це десь до 1 мільярда кубометрів на місяць.

Зауважте! Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, оператор ГТС Польщі Gaz-System та Оператор ГТС України погодили поетапне нарощування імпорту газу з Польщі до України, яке почнеться з лютого. Очікується, що до кінця квітня потужності зростуть із 15,3 мільйона до 18,4 мільйона кубометрів на добу.

Рябцев наголошує, що після атак Росії на газову інфраструктуру головне, щоб залишилися ті потужності, які можуть цей газ використовувати як паливо.

Росія б'є по теплоелектростанціях, а вони працюють на газі. Тих запасів вугілля та газу, які Україна зробила на опалювальний сезон, мало б повністю вистачити впродовж цього періоду, але, ймовірно, вони ще й залишаться з надлишком через пошкодження,

– додає експерт.

Крім того, він додає, що на початку сезону в газових сховищах було запасів на рівні 13,2 мільярда кубометрів газу. А вже за місяць опалювального сезону вони скоротилися на чверть, тому необхідно формувати на випадок обстрілів газової інфраструктури відповідні додаткові страхові запаси.

Загалом у 2025 році Україна імпортувала 6,47 мільярда кубометрів газу, що становить 5-річний рекорд, повідомило Expro.

Таке зростання пов'язане зі значною втратою обсягів внутрішнього видобутку природного газу. Як повідомив очільник Нафтогазу, у 2025 році атаки по газовидобутку були найінтенсивнішими за весь час війни.

Наприклад, 3 жовтня 2025 року росіяни завдали найбільшої масованої атаки на газовидобувну інфраструктуру Нафтогазу від початку повномасштабної війни.

З якими проблемами зараз стикається галузь?

На сьогодні немає великих проблем саме із газопостачанням. І загалом ситуація із запасами є задовільною.

Наразі ключовою є проблема, яка пов'язана із системами централізованого забезпечення, які виробляють тепло з газу. Зокрема пошкоджені ТЕЦ в Києві, Херсоні, Харкові, Сумах та Чернігові,

– каже Омельченко.

Втім експерт зауважує, що нещодавно трапився інцидент щодо того, що деякі бригади газовиків відмовляються виїжджати на ремонтні роботи, адже не мають бронювання.

Якщо ця проблема не розв'яжеться, то Україна буде вимушена витрачати мільярди євро на закупівлю газу в Європі для компенсації втрат,

– каже він.

Нагадуємо! Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський повідомив 26 січня, що виїзд ремонтних бригад сервісних компаній на свердловини, що видобувають газ, обмежений через бюрократичний колапс.

Втім у коментарі сьогодні експерт заявив, що наразі на проблему відреагували й займаються її розв'язання. Загалом він додає, що ремонтним бригадам вдалося повернути до роботи майже всі родовища, які були втрачені через атаки торік. Попри це, росіяни не припиняють їх пошкоджувати.

Можу сказати, що наразі в жодному регіоні України громадяни не страждають від нестачі газу, завершив Закревський.