Не минуло жодного дня без атак на енергетику: Росія безперервно атакує Україну з липня

Володимир Зеленський провів селектор по ситуації в областях України після хвилі російських атак. Внаслідок ударів були уражені 28 підстанцій та інших важливих об’єктів енергетики.

Що відомо про російські атаки на українську енергетику

Всюди тривають відновлювальні роботи, про що повідомив президент України у соціальних мережах.

Володимир Зеленський Президент України Була доповідь Прем’єр-міністра України щодо підготовки інфраструктури до опалювального сезону. Детально визначили напрями ключової уваги як урядових структур та енергетичних компаній, так і обласних та місцевих влад.

Чинний прем'єр-міністр України Сергій Корецький розповів, що з 16 липня – відколи працює оновлений уряд – не минуло жодного дня без атак на енергетику. Атак вже було 2 147, і це в рази більше, ніж торік.

Ще до початку зими ворог намагається знищити ключові об'єкти життєзабезпечення. Той обсяг робіт, який був виконаний в межах планів стійкості, допомагає системі триматися,

– написав Корецький.

Річ у тім, що Росія всю свою ненависть спрямовує на терор проти цивільної інфраструктури: світла, тепла та води. А мета цих дій – виснажити людей.

Сергій Корецький зазначив, що до цієї зими треба ставитися серйозно. А стратегія уряду щодо опалювального сезону незмінна:

активно посилюється захист того, "що можна захистити";

відбувається будівництво розподіленої генерації;

формуються достатні запаси резервних трансформаторів та обладнання;

посилюється резервне живлення критичних об'єктів, зокрема насосних станцій водопостачання.

Нагадаємо, що міністр енергетики Денис Шмигаль раніше заявив, що Україна врахувала уроки минулих років. Тому уряд підготувався до зими краще, ніж у минулі роки.