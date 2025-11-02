Прямий доступ до усіх даних: ФСБ зможе контролювати росіян через банки

ФСБ зобов’язала найбільші банки Росії встановити систему для контролю за даними користувачів. Йдеться про систему технічних засобів для забезпечення функцій оперативно-розшукових заходів.

Як ФСБ зможуть отримувати доступ до даних росіян?

До 2027 року фінансові установи повинні будуть забезпечити зберігання листування, голосових повідомлень та іншого контенту, який передається через банківські застосунки, пише 24 Канал з посиланням на російський Forbes.

Читайте також Росія ввела санкції проти українських урядовців: хто потрапив до списку

Ці дані, включно з ключами шифрування, банки зобов’язані надавати правоохоронним органам на запит. У листі, надісланому банкам, ФСБ нагадала, що вони вважаються організаторами поширення інформації, бо їхні клієнти можуть обмінюватися повідомленнями в застосунках.

Важливо! Тому банки мають зберігати листування користувачів щонайменше пів року. А вже з січня 2026 року – до трьох років.

Російське видання The Insider пише, що в Росії фактично зникають будь-які приватні сервіси без державного контролю. Про це розповів юрист Саркіс Дарбінян. Він заявив, що можливо, незабаром закон взагалі заборонить роботу будь-якого застосунку або вебсайту без попереднього проходження перевірки відповідності "закону Ярової".

Концепція "інтернету за паспортом" посилюється з кожним роком – держава не лише запроваджує дедалі більше практик обов’язкової ідентифікації та деанонімізації користувачів, а й послідовно займається "паспортизацією" власників сайтів, змушуючи їх реєструватися в державних реєстрах, стежити за користувачами й дотримуватись численних обмежень,

– сказав експерт.

Зокрема відтепер не лише Росфінмоніторинг і Центробанк зможуть відстежувати фінансові операції, а й ФСБ. Служба отримає можливість контролювати активність росіян у фінансовому середовищі.

Вони не матимуть прямого доступу до банківської таємниці, але отримають доступ до всіх метаданих (коли, де і з яких пристроїв користувач входив у застосунок), а також до листування користувачів.

Включення банків до реєстру ОРІ суттєво спрощує роботу ФСБ. Раніше вона, звісно, теж могла отримувати інформацію безпосередньо з банків, але тепер отримує можливість перехоплювати дані конкретного користувача в реальному часі або використовувати інструменти для аналізу великих масивів даних,

– зазначив юрист.

Важливо! Ймовірно, що так ФСБ контролювати, як саме росіяни донатять й на які платежі здійснюють перерахування в умовах ізольованої мережі та обмежень на фінансову підтримку заборонених політичних організацій, медіа тощо.

З якими ще проблемами щодо банків зіштовхуються росіяни?