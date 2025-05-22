У ЄС розповіли, скільки заплатили Росії за нафту та газ у 2024 році

Євросоюз намагається відмовитися від російських енергоносіїв від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Однак лише минулого року країни Європи заплатили Росії мільярди євро.

Скільки Євросоюз заплатив Росії у 2024 році за газ та нафту

Протягом минулого року Росія заробила 23 мільярди євро на експорті енергоносіїв до Євросоюзу. Про це під час дебатів у Європарламенті розповів єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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За словами Йоргенсена, до 2022 року половина вугілля, яке імпортували країни Євросоюзу, надходила з Росії. Наразі від цих поставок вдалося відмовитися повністю. Проте Європа досі купує російську нафту і газ, хоча і значно менше.

Частка нафти знизилася з 27% до 3%. Щодо газу: з 45% газу, що надходив з Росії 2022-го, до 13% сьогодні. Втім, торік ми все одно заплатили Росії 23 мільярди євро за імпорт енергоносіїв,

– пояснив Йоргенсен.

Як Євросоюз хоче відмовитися від російських енергоносіїв

Наразі Євросоюз хоче поступово відмовитися від російського газу до 2027 року, а від всіх інших енергоносіїв Росії – до 2030 року. Єврокомісія працює над тим, як втілити цей план у життя.

Наша мета – мінімізувати негативний вплив на ціни на енергоносії, стабілізувати енергетичні ринки та забезпечити правову визначеність. Тому ми рухатимемося вперед крок за кроком,

– пояснив Йоргенсен.

За словами комісара з енергетики, Єврокомісія готує нові правила, які дозволять відстежувати російський газ на європейських ринках. А країни Євросоюзу мають також подати свої власні національні плани відмови імпорту джерел енергії з Росії. Перші пропозиції Єврокомісія очікує отримати вже цього року.

Окрім того, Євросоюз посилить контроль над нелегальною нафтою, яка потрапляє до країн блоку через "тіньовий флот" Росії.

Важливо! Це рішення мають стати частиною великого плану Євросоюзу, який покликаний кардинально змінити торгівельні відносини з Росією через безпекові ризики з її боку.