Об'єкти Нафтогазу потрапили під російський обстріл: є наслідки
22 березня 2024, 14:39Читать новость на русском
Джерело:Олексій Чернишов
Під час чергового російського обстрілу 22 березня, відбулося влучання у об'єкти Нафтогазу. Це спричинило певні наслідки, які нині ліквідовують.
Що відомо
Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов написав на своїй сторінці, що деякі обʼєкти Групи Нафтогаз також потрапили під удар.
Читайте також Наполеонівські плани "Нафтогазу": наскільки збільшиться видобуток газу в Україні
Маємо локальні пошкодження газопроводів та знеструмлення обʼєктів. Ведуться необхідні роботи.
Новини по обстрілу
- Директор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі "Радіо Свобода" розповів, що ворог влучив у ГЕС-2 на ДніпроГЕС й вона зараз у критичному стані. Одна з ракет поцілила в опору, також розбиті підкранові балки.
- Для ударів ворог використовував дрони-камікадзе та ракети різних типів. Вибухи лунали у Запорізькій, Хмельницькій, Київській та багатьох інших областях.
- Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що це була одна з наймасованіших атак по енергетиці за останній час.