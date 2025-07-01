Таємничі інциденти: відома ймовірна причина вибуху на судні російського тіньового флоту
- Вибух на танкері Vilamoura, що перевозив нафту з російських портів, міг бути спричинений магнітною міною.
- Інциденти з вибухами на нафтових танкерах стали не поодинокими в центральній частині Середземного моря.
Стало відомо, що вибух на грецькому танкері минулого тижня біля узбережжя Лівії міг бути спричинений магнітною міною. Такий випадок трапився не вперше, адже за останні місяці було 5 подібних ситуацій в регіоні.
Яка причина вибуху на танкері, що пов'язаний з Росією
Ще 27 червня танкер Vilamoura з 1 мільйоном барелів нафти під прапором Маршаллових островів вийшов з лівійського порту й прямував до Гібралтару, а згодом в його машинному відділі пролунав вибух, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Як ще раніше пояснювали в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, цей танкер неодноразово перевозив нафтопродукти з російських портів.
- Грецький оператор TMS не знає, що спричинило вибух, доки не буде проведена повна оцінка збитків.
- Водночас попередні оцінки свідчать про те, що ймовірна причина вибуху на танкері – магнітна міна. Так кажуть 4 співрозмовники з морської безпеки для Reuters.
- За даними відстеження суден на платформі MarineTraffic, останнє місцеперебування танкера Vilamoura було біля південного узбережжя Греції.
Цікаво! Такі інциденти з танкерами, що перевозять нафту, стали не поодинокими. Відтак, вони є першими за десятиліття випадками ушкодження не мілітаризованих суден внаслідок вибухів у центральній частині Середземного моря.