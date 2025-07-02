Яка причина вибуху на танкері, що пов'язаний з Росією

Ще 27 червня танкер Vilamoura з 1 мільйоном барелів нафти під прапором Маршаллових островів вийшов з лівійського порту й прямував до Гібралтару, а згодом в його машинному відділі пролунав вибух, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як ще раніше пояснювали в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, цей танкер неодноразово перевозив нафтопродукти з російських портів.

Грецький оператор TMS не знає, що спричинило вибух, доки не буде проведена повна оцінка збитків.

Водночас попередні оцінки свідчать про те, що ймовірна причина вибуху на танкері – магнітна міна. Так кажуть 4 співрозмовники з морської безпеки для Reuters.

За даними відстеження суден на платформі MarineTraffic, останнє місцеперебування танкера Vilamoura було біля південного узбережжя Греції.

Цікаво! Такі інциденти з танкерами, що перевозять нафту, стали не поодинокими. Відтак, вони є першими за десятиліття випадками ушкодження не мілітаризованих суден внаслідок вибухів у центральній частині Середземного моря.