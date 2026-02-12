Військові більше не пріорітет для Кремля: російська армія втрачає державну підтримку
- В одному з регіонів Росії скорочено пільги на оплату дитсадків для сімей учасників війни в Україні через дефіцит бюджету.
- Дефіцит бюджету Кузбасу у 2025 році перевищив 25% доходів, а затримки зарплат і скорочення премій торкнулися працівників бюджетної сфери.
У місті Юрга Кемеровської області скоротили пільгу на оплату дитсадків для сімей учасників війни в Україні. Подбіне скорочення в Кузбасідля відбувається на тлі різкого падіння доходів регіонального бюджету та дефіциту у 55,7 мільярдів рублів.
Що змінилося для військових у Росії?
За підсумками 2025 року, область стала лідером серед інших регіонів, про що пише російське медіа "The Moscow Times".
Згідно з постановою, затвердженою адміністрацією 30 грудня, влада тепер компенсуватиме сім’ям учасників війни проти України лише 25% плати за дитсадки замість попередніх 100%. Решту батьки повинні сплачувати самостійно.
Обізнане джерело в регіональному уряді повідомило, що скасування пільг, імовірно, торкнеться й інших районів Кемеровської області – усе залежатиме від ситуації з дефіцитом бюджетів муніципалітетів. У 2025 році "діра" в бюджеті Кузбасу, зумовлена різким скороченням податкових надходжень від вугільних підприємств, перевищила 25% доходів – 55,7 мільярда рублів (видатки становили 255,8 мільярда рублів).
На цьому тлі працівники бюджетної сфери почали скаржитися на затримки зарплат та скорочення премій. Зокрема, у грудні вчасно не отримали гроші вчителі шкіл у Кисельовську та працівники міських лікарень у Кемерові й Анжеро-Судженську.
Сукупний дефіцит бюджетів регіонів Росії за підсумками минулого року сягнув рекордних за останні 20 років 1,538 трильйона рублів.
Важливо! Порівняно з 2024 роком "діра" в бюджетах Росії зросла у 5 разів, а відносно 2023 року – майже у 8 разів.
Що відомо ще про ситуацію у Росії?
Російські регіони "накрила" справжня криза. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Кузбас – показовий приклад того, як "опорні" регіони Росії поступово занепадають за повної байдужості федерального центру, зосередженого на війні з Україною,
– зазначили у повідомленні.
Замість диверсифікації економіки, інвестицій та підтримки соціальної сфери, Москва просто забирає в регіону ресурси. Водночас бюджети тріщать по швах, а місцеві мешканці мають проблеми з зарплатами та преміями.
Зауважте! Водночас Кремль вважає, що ці негаразди можна просто не помічати.
Що ще відбувається у Росії?
Економіка Росії зазначає нових труднощів. Бюджетний дефіцит у січні 2026 року сягнув 22 мільярди доларів – на 3,27 мільярда доларів більше ніж в аналогічний період 2025 року.
Водночас населення "виганяють" з однієї роботи на іншу на тлі проблем у місцевих бюджетах. Грошей для виплати зарплат росіянам просто немає.