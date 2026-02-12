У місті Юрга Кемеровської області скоротили пільгу на оплату дитсадків для сімей учасників війни в Україні. Подбіне скорочення в Кузбасідля відбувається на тлі різкого падіння доходів регіонального бюджету та дефіциту у 55,7 мільярдів рублів.

Що змінилося для військових у Росії?

За підсумками 2025 року, область стала лідером серед інших регіонів, про що пише російське медіа "The Moscow Times".

Згідно з постановою, затвердженою адміністрацією 30 грудня, влада тепер компенсуватиме сім’ям учасників війни проти України лише 25% плати за дитсадки замість попередніх 100%. Решту батьки повинні сплачувати самостійно.

Обізнане джерело в регіональному уряді повідомило, що скасування пільг, імовірно, торкнеться й інших районів Кемеровської області – усе залежатиме від ситуації з дефіцитом бюджетів муніципалітетів. У 2025 році "діра" в бюджеті Кузбасу, зумовлена різким скороченням податкових надходжень від вугільних підприємств, перевищила 25% доходів – 55,7 мільярда рублів (видатки становили 255,8 мільярда рублів).

На цьому тлі працівники бюджетної сфери почали скаржитися на затримки зарплат та скорочення премій. Зокрема, у грудні вчасно не отримали гроші вчителі шкіл у Кисельовську та працівники міських лікарень у Кемерові й Анжеро-Судженську.

Сукупний дефіцит бюджетів регіонів Росії за підсумками минулого року сягнув рекордних за останні 20 років 1,538 трильйона рублів.

Важливо! Порівняно з 2024 роком "діра" в бюджетах Росії зросла у 5 разів, а відносно 2023 року – майже у 8 разів.

Що відомо ще про ситуацію у Росії?

Російські регіони "накрила" справжня криза. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Кузбас – показовий приклад того, як "опорні" регіони Росії поступово занепадають за повної байдужості федерального центру, зосередженого на війні з Україною,

– зазначили у повідомленні.

Замість диверсифікації економіки, інвестицій та підтримки соціальної сфери, Москва просто забирає в регіону ресурси. Водночас бюджети тріщать по швах, а місцеві мешканці мають проблеми з зарплатами та преміями.

Зауважте! Водночас Кремль вважає, що ці негаразди можна просто не помічати.

