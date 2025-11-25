Росія намагається врятувати залізницю, яка тоне у мільярдних боргах, – Reuters
- Борг "Російських залізниць" досяг 4 трильйонів рублів, і уряд Росії розглядає підвищення тарифів та збільшення субсидій для порятунку компанії.
- Компанія змушена скорочувати витрати, зокрема, працівники беруть неоплачувані вихідні, що демонструє фінансові труднощі та вплив воєнної економіки на державні корпорації.
Через різке сповільнення економіки "Російські залізниці" зіткнулися зі скороченням доходів і зростанням боргів. Тепер уряд Росії намагається знайти варіанти, щоб втримати на плаву найбільшого роботодавця країни.
Які борги у російської компанії?
Борг компанії вже сягнув 4 трильйонів рублів, або 50,8 мільярда доларів, передає 24 Канал з посиланням Reuters.
За словами джерел, Кремль шукає способи допомоги РЖД, більшість боргів яких припадає на держбанки. Серед можливих кроків:
- підвищення тарифів на вантажні перевезення;
- збільшення обсягів державних субсидій компанії;
- зниження податків для залізниці;
- та навіть використання коштів Фонду національного добробуту.
Деякі ідеї, які ще не виносилися на урядовий рівень, включають встановлення стелі відсоткової ставки для РЖД на рівні 9% або конвертацію частини боргів у частки компанії – фактично передання держбанкам частини власності,
– пише видання.
Також один із варіантів передбачає перетворення 400 мільярдів рублів боргу компанії на акції.
Джерела у галузі характеризують усі ці ідеї як спробу врятувати "Російські залізниці", які мають третю у світі за довжиною залізничу інфраструктуру після США та Китаю.
Разом з тим аналітики зазначають, що ситуація в компанії традиційно вважається індикатором стану російської економіки.
Її проблеми демонструють ключовий виклик воєнної економіки Росії: великі державні корпорації, які накопичили борги перед держбанками та не можуть збанкрутувати, врешті-решт перекладають фінансовий тягар на державу – у той момент, коли витрати на війну проти України досягають рекордних рівнів,
– наголошує видання.
Варто знати! У фінансовому звіті за перше півріччя 2025 року РЖД вказала чистий борг у розмірі 3,3 трильйона рублів. Лише за пів року він зріс майже на 0,7 трильйона рублів.
Які проблеми у залізниці?
Проблеми в РЖД розпочалися вже давно. Компанія зі штатом до 700 тисяч осіб через фінансові труднощі змушує працівників центрального офісу брати по 3 додаткові вихідні на місяць, які не оплачують, пише Reuters.
- Внаслідок різкого падіння обсягів вантажоперевезень та зростанням кредитних ставок. "Російські залізниці" були вимушені також скоротити інвестиційну програму майже на 40%.
- Заморожені найбільші інфраструктурні проєкти, зокрема розширення БАМу та Транссибу для перевезення сировини до Китаю.
Зауважте! Загальний обсяг інвестицій РЖД скоротився з 1,3 трильйона до 890 мільярдів рублів, а потім ще на 32,5 мільярда рублів.
Як РЖД намагаються збільшити прибутки?
Компанія повідомила про погіршення свого фінансового становища, тому намагається заробити за рахунок постільної білизни в плацкартних вагонах. Відтепер ця опція більше не включена у стандартну ціну квитка та пропонується окремо за додаткову оплату.
Якщо раніше згода на придбання білизни вказувалася автоматично під час купівлі квитка, то тепер пасажир має сам поставити відповідну позначку, аби скористатися цією послугою. При цьому матрац, подушка та ковдра не можуть використовуватися без постільної білизни, оскільки це заборонено санітарно-епідеміологічними нормами.