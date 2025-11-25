Росія намагається врятувати залізницю, яка тоне у мільярдних боргах, – Reuters

Через різке сповільнення економіки "Російські залізниці" зіткнулися зі скороченням доходів і зростанням боргів. Тепер уряд Росії намагається знайти варіанти, щоб втримати на плаву найбільшого роботодавця країни.

Які борги у російської компанії?

Борг компанії вже сягнув 4 трильйонів рублів, або 50,8 мільярда доларів, передає 24 Канал з посиланням Reuters.

За словами джерел, Кремль шукає способи допомоги РЖД, більшість боргів яких припадає на держбанки. Серед можливих кроків:

підвищення тарифів на вантажні перевезення;

збільшення обсягів державних субсидій компанії;

зниження податків для залізниці;

та навіть використання коштів Фонду національного добробуту.

Деякі ідеї, які ще не виносилися на урядовий рівень, включають встановлення стелі відсоткової ставки для РЖД на рівні 9% або конвертацію частини боргів у частки компанії – фактично передання держбанкам частини власності,

– пише видання.

Також один із варіантів передбачає перетворення 400 мільярдів рублів боргу компанії на акції.

Джерела у галузі характеризують усі ці ідеї як спробу врятувати "Російські залізниці", які мають третю у світі за довжиною залізничу інфраструктуру після США та Китаю.

Разом з тим аналітики зазначають, що ситуація в компанії традиційно вважається індикатором стану російської економіки.

Її проблеми демонструють ключовий виклик воєнної економіки Росії: великі державні корпорації, які накопичили борги перед держбанками та не можуть збанкрутувати, врешті-решт перекладають фінансовий тягар на державу – у той момент, коли витрати на війну проти України досягають рекордних рівнів,

– наголошує видання.

Варто знати! У фінансовому звіті за перше півріччя 2025 року РЖД вказала чистий борг у розмірі 3,3 трильйона рублів. Лише за пів року він зріс майже на 0,7 трильйона рублів.

Які проблеми у залізниці?

Проблеми в РЖД розпочалися вже давно. Компанія зі штатом до 700 тисяч осіб через фінансові труднощі змушує працівників центрального офісу брати по 3 додаткові вихідні на місяць, які не оплачують, пише Reuters.

Внаслідок різкого падіння обсягів вантажоперевезень та зростанням кредитних ставок. "Російські залізниці" були вимушені також скоротити інвестиційну програму майже на 40%.

Заморожені найбільші інфраструктурні проєкти, зокрема розширення БАМу та Транссибу для перевезення сировини до Китаю.

Зауважте! Загальний обсяг інвестицій РЖД скоротився з 1,3 трильйона до 890 мільярдів рублів, а потім ще на 32,5 мільярда рублів.

Як РЖД намагаються збільшити прибутки?