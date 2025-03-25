Американські сенатори закликали Білий дім передати Україні заморожені російські активи

Група сенаторів США, серед яких є як республіканці, так і демократи, наполягає на тому, аби адміністрація Дональда Трампа передала та закликала союзників передати понад 300 мільярдів доларів заморожених російських активів на допомогу Україні. А не лише використовувала відсотки від цих коштів для підтримки Києва.

Сенатори надіслали листа держсекретарю

Зокрема сенатори надіслали лист державному секретарю Марко Рубіо, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як адміністрація оцінює використання всіх фінансових інструментів, які є в її розпорядженні, для посилення тиску на Росію з метою припинення війни?

– запитали сенатори у листі.

Також вони поцікавилися, чи вважає адміністрація, що заморожені російські активи, які утримують США та ЄС, повинні використовуватися як важіль у переговорах з Росією для припинення війни. І якщо так, то яким чином.

Лист підписали республіканці Тодд Янг і Ліндсі Грем, а також демократи Річард Блюменталь і Тім Кейн.

Це рідкісний випадок, коли високопоставлені республіканці публічно закликають адміністрацію Трампа зайняти жорсткішу позицію щодо Москви,

– повідомляє Reuters.

Проукраїнські республіканці в Конгресі здебільшого зберігають мовчання. Таку позицію вони зайняли після того, як Трамп змістив політику США у бік Росії.

Зауважте! Водночас Держдепартамент США поки не відповів на запит про коментар.

Про що йшлось у листі сенаторів

Лист було надіслано в п’ятницю. Це сталося на тлі переговорів між представниками США та Росії в Саудівській Аравії у понеділок.

У своєму листі сенатори запитали, чи має адміністрація намір розробити стратегію для заохочення ЄС, G7 та інших союзників використовувати суверенні російські активи як важіль впливу. Вони також поцікавилися, чи підтримає адміністрація використання Україною заморожених російських активів під контролем США для закупівлі оборонного обладнання.

Що відомо про заморожені активи? Після того, як президент Росії Володимир Путін ввів війська в Україну у 2022 році, США та їхні союзники заборонили будь-які транзакції з Центральним банком і Міністерством фінансів Росії. Зокрема вони заблокували від 300 до 350 мільярдів доларів суверенних російських активів.

Переважна частина цих активів представлена європейськими, американськими та британськими державними облігаціями. Вони зберігаються в європейському депозитарії цінних паперів.

Зверніть увагу! За даними джерел, лише близько 7 мільярдів доларів зберігається у фінансових установах США.

Що кажуть інші країну про конфіскацію активів

Європейські лідери хочуть використати ці активи для допомоги у відбудові України. Проте досі не досягли згоди щодо того, як уникнути юридичних труднощів чи створення небезпечного міжнародного прецеденту.

Європейські та американські чиновники домовилися використовувати прибутки від відсотків із заморожених російських активів для гарантування кредитів Україні, але не самі активи. Законодавці зазначили, що розуміють небажання США конфісковувати ці активи, та повідомили, що прагнуть зрозуміти позицію адміністрації з цього питання.

Що про це каже Москва? Водночас Росія заявила, що плани використати ці кошти для України є "грабунком". Водночас джерела повідомили Reuters минулого місяця, що Кремль може погодитися на використання заморожених у Європі активів для відбудови України.

Але наполягатиме на тому, щоб частина коштів була спрямована на території, які перебувають під контролем російських військ. Це близько однієї п’ятої української території.

Конгрес США у 2024 році також ухвалив закон "Про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act), який у квітні підписав колишній президент Джо Байден. Законодавство надало президенту США повноваження передавати Україні заморожені російські активи, які перебувають під контролем США.

Важливо! Вашингтон раніше ніколи не конфісковував активи центрального банку країни, з якою не перебуває у стані війни.