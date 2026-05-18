Кремль обіцяв залишити Європу без газу, але ставка на Азію обернулася проблемою

Євросоюз заявив, що планує повністю відмовитися від імпорту російського СПГ з початку 2027 року, тому Москва усіма силами намагається переорієнтуватися на Азію. Однак це лише призведе до зниження доходів від експорту СПГ.

Чому Росія втратить доходи від експорту газу?

У березні російський диктатор Володимир Путін пригрозив, що може негайно припинити постачання газу до Європи та зосередитися на пошуку довгострокових контрактів з іншими покупцями, пише Reuters.

Однак в реальності все виявилося не так просто, як мріяли у Кремлі. Адже постачання газу до Азії тягне за собою зростання логістичних витрат щонайменше вдвічі.

Доставка газу із заводу "Ямал СПГ", розташованого на арктичному півострові, до Європи займає приблизно 17 – 20 днів.

Водночас маршрути до Азії значно довші і складають близько 50 – 60 днів через Суецький канал, або 70 – 80 днів через мис Доброї Надії. А Північним морським шляхом уздовж арктичного узбережжя Росії – 50–65 днів.

Фахівці порахували, що, транспортування СПГ з Ямалу до портів Європи обходиться в середньому від 1 до 1,5 долара за мільйон теплових одиниць. А постачання до Індії коштує 2,5 – 5 доларів або навіть близько 3 доларів.

Важливо! На початку 2026 року ЄС остаточно ухвалив рішення припинити імпорт російського СПГ до кінця 2027ї року. Але, як пояснив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для 24 Каналу, вартість газу у Європі сильно зросла після початку війни в Ірані. Адже через заблоковану Ормузьку протоку йшло 42% скрапленого газу. Відтак, імпорт російського СПГ до ЄС у І кварталі 2026 року зріс на 16% – найвище з 2022 року.

Чому Індія відмовилася від російського газу?

З іншого боку, на азійських покупців тиснуть західні санкції. Наприклад, Індія, за даними Reuters, у травні відмовилася купувати партію газу з російського заводу, який перебуває під санкціями США.

Річ у тім, що російський СПГ міг виявитися занадто дорогим після врахування витрат на транспортування та додаткових ускладнень, пов’язаних із санкціями.

Попри дефіцит на тлі військової ескалації на Близькому Сході, Нью-Делі вирішили не приймати партію скрапленого російського газу із підсанкційного заводу "Поровая", який мали розвантажити в терміналі Дахедж на заході країни.

У підсумку танкер Kunpeng місткістю 138 200 кубометрів фактично "застряг" у морі, поки сторони визначать, що робити далі. За даними аналітичної компанії LSEG, він знаходився поблизу вод Сінгапуру та не показував свій пункт призначення.

Зауважте! Індія заздалегідь попередила Москву, що не купуватиме підсанкційний СПГ – під час візиту заступника міністра енергетики Павла Сорокіна 30 квітня. Проте джерела вважають, що посадовець може повернутися до Нью-Делі уже в червні, щоб все-таки спробувати нав'язати газ індійським покупцям.

Що ще відомо про експорт російського СПГ?

США ще на початку 2025 року посилили санкційний тиск на російський сектор скрапленого природного газу через повномасштабну війну. Втім навіть це не зупинило Москву від подальшої торгівлі підсанкційним паливом.

Зокрема у квітні 2026 року російський "Газпром" здійснив другу поставку скрапленого природного газу до Китаю із заводу "Портова", розташованого в Балтійському морі, вже після запровадження обмежень.

Для обходу санкцій Росія залучає танкери, які раніше використовувалися для перевезень з Оману, і переорієнтовує їх на експорт СПГ. Йдеться, зокрема, про судна "Космос", "Меркурій", "Оріон" та "Луч", які перевозять підсанкційний газ, намагаючись задовольнити високий попит на енергоносії в країнах Азії.