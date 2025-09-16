ЄС має відмовитися від нафти та газу Росії, але дві країни залежні від російського імпорту
- ЄС різко скоротив імпорт російського газу та нафти.
- Але Угорщина та Словаччина залишаються залежними від російського імпорту, скориставшись знижками на нафту.
Імпорт російської нафти до Євросоюзу різко впав. Падіння відбулося після того, як блок заборонив морські поставки у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Що відомо про торгівлю нафтою та газом між Москвою та Європою?
До війни у 2021 році ЄС імпортував 45% природного газу та 27% сирої нафти з Росії, пише 24 Канал з посиланням на Politico.
Торік ця частка знизилася до 19% для газу і 3% для нафти. У 2024 році ЄС витратив 21,9 мільярда євро на російські викопні енергоносії, що становило приблизно 10% від загальних експортних доходів Росії у світі.
Наполягання Угорщини та Словаччини на тому, що їм потрібна російська нафта, ускладнює подальший прогрес,
– йдеться у матеріалі.
Будапешту та Братиславі було надано тимчасовий виняток, який дозволяє й надалі отримувати паливо трубопроводом "Дружба", що проходить через Україну. Ця поступка мала країнам час для того, аби знайти альтернативних постачальників.
Однак обидві держави натомість наростили закупівлі з Росії, скориставшись знижками на нафту. У результаті вони залишилися залежними від російського імпорту.
Угорщина збільшила свою залежність від російської сирої нафти з 61% до вторгнення до 86% у 2024 році, а Словаччина залишалася майже на 100% залежною від постачання з Москви. Про це йдеться у звіті Центру досліджень енергетики та чистого повітря (Centre for Research on Energy and Clean Air).
Відключення від російських енергоресурсів матиме дуже серйозні наслідки як для словацької, так і для європейської економіки,
– заявив речник МЗС Словаччини.
Зокрема для Єврокомісії вимоги Трампа створюють додаткові важелі тиску на Словаччину та Угорщину, аби країни скоротили свою залежність від Москви. Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен у найближчі тижні розпочне переговори з цими двома країнами в межах плану REPowerEU щодо припинення закупівель російських енергоносіїв.
У липні Брюссель представив законопроєкт, який зобов’язує країни ЄС припинити імпорт російського газу до 2027 року. Райт запропонував прискорити цей процес, але охочих робити це мало.
Важливо! Країнам-членам потрібен час, щоб адаптуватися й знайти альтернативні джерела.
Що ще слід знати про ситуацію щодо газу та нафти?
Європа має час відмовитися від російського газу, нафти та нафтопродуктів до кінця 2026 року. За контрактом можна купувати газ та нафту у 2026 році. Але коли настане 1 січня 2027 року, то газу чи нафтопродуктів з Росії "більше не буде".
США теж прагнуть до того, аби Європейський Союз повністю відмовився від російського газу. Зокрема Вашингтон пропонує ЄС власні енергоносії.
Загалом Євросоюз імпортував трубопровідного та скрапленого природного газу з Росії у липні 2025 року на суму 955 мільйонів євро. Найбільше його купували Греція та Угорщина.