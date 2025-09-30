Чотири країни Євросоюзу імпортували російський СПГ на 34,3 мільярда євро. Разом з тим на допомогу Україні у війні вони витратили в рази менше.

Скільки ЄС платять Росії за СПГ?

Термінал Зебрюгге в Бельгії є найбільшим імпортним центром для російського СПГ в ЄС, повідомляє 24 Канал з посиланням на Greenpeace.

Так у першій половині 2025 року термінал Зебрюгге імпортував 3,3 мільярда кубометрів російського газу, що дозволить йому побити свій рекорд імпорту 2023 року в 6,1 мільярдів кубометрів.

З 2022 року по червень 2025 року чотири основні країни-імпортери російського СПГ – Франція, Іспанія, Бельгія та Нідерланди – разом витратили на російський СПГ більше, ніж надали Україні двосторонньої допомоги за той самий період.

Вони заплатили Росії за газ 34,3 мільярда євро, водночас надаючи підтримку Україні на суму 21,2 мільярда євро. Між 2022 і 2024 роками російський Yamal LNG отримав загалом 40 мільярдів доларів, сплативши приблизно 9,5 мільярда доларів податку на прибуток до російської державної скарбниці.

Завдяки своїм чинним контрактам на Yamal LNG, європейські компанії отримали мільярди доходів від податку на прибуток для російської держави з 2022 по 2024 рік:

TotalEnergies (Франція): 2,5 мільярда доларів. TotalEnergies контрактно пов'язана з Yamal LNG до 2041 року;

SEFE (Німеччина): 1,45 мільярда доларів. SEFE контрактно пов'язана з Yamal LNG до 2038 року;

Naturgy (Іспанія): 1,25 мільярда доларів. Naturgy за контрактом пов'язана з Yamal LNG до 2038 року;

Engie (Франція): 500 мільйонів доларів. Engie за контрактом пов'язана з Yamal LNG до 2041 року;

Shell (Велика Британія/Нідерланди): 450 мільйонів доларів. Shell за контрактом пов'язана з Yamal LNG до 2041 року;

Gunvor (Швейцарія): 250 мільйонів доларів. Gunvor за контрактом пов'язана з Yamal LNG до 2038 року.

Натомість у США затверджені плани щодо СПГ включають розширення існуючих потужностей та будівництво нових, що збільшить загальну пікову потужність до 439 мільярдів кубометрів до 2031 року.

Якщо ці плани будуть реалізовані, прогнозована потужність лише США перевищить оцінку МЕА"Сценарій чистого нуля до 2050 року" для світової торгівлі СПГ з 2030 року.

Хто ще в Європі купує російський газ?

Вісім країн ЄС продовжують імпортувати російський газ, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Ці країни отримують газ із Росії через трубопроводи або у вигляді скрапленого природного газу через відповідні термінали. До списку увійшли:

Бельгія;

Франція;

Греція;

Угорщина;

Нідерланди;

Португалія;

Словаччина

Іспанія.

Що відомо про відмову ЄС від енергоносіїв з Росії?