Четыре страны Евросоюза импортировали российский СПГ на 34,3 миллиарда евро. Вместе с тем на помощь Украине в войне они потратили в разы меньше.

Сколько ЕС платят России за СПГ?

Терминал Зебрюгге в Бельгии является крупнейшим импортным центром для российского СПГ в ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Greenpeace.

Так в первой половине 2025 года терминал Зебрюгге импортировал 3,3 миллиарда кубометров российского газа, что позволит ему побить свой рекорд импорта 2023 года в 6,1 миллиардов кубометров.

С 2022 года по июнь 2025 года четыре основные страны-импортеры российского СПГ – Франция, Испания, Бельгия и Нидерланды – вместе потратили на российский СПГ больше, чем предоставили Украине двусторонней помощи за тот же период.

Они заплатили России за газ 34,3 миллиарда евро, одновременно оказывая поддержку Украине на сумму 21,2 миллиарда евро. Между 2022 и 2024 годами российский Yamal LNG получил в целом 40 миллиардов долларов, заплатив примерно 9,5 миллиарда долларов налога на прибыль в российскую государственную казну.

Благодаря своим действующим контрактам на Yamal LNG, европейские компании получили миллиарды доходов от налога на прибыль для российского государства с 2022 по 2024 год:

TotalEnergies (Франция): 2,5 миллиарда долларов. TotalEnergies контрактно связана с Yamal LNG до 2041 года;

SEFE (Германия): 1,45 миллиарда долларов. SEFE контрактно связана с Yamal LNG до 2038 года;

Naturgy (Испания): 1,25 миллиарда долларов. Naturgy по контракту связана с Yamal LNG до 2038 года;

Engie (Франция): 500 миллионов долларов. Engie по контракту связана с Yamal LNG до 2041 года;

Shell (Великобритания/Нидерланды): 450 миллионов долларов. Shell по контракту связана с Yamal LNG до 2041 года;

Gunvor (Швейцария): 250 миллионов долларов. Gunvor по контракту связана с Yamal LNG до 2038 года.

Зато в США утверждены планы по СПГ включают расширение существующих мощностей и строительство новых, что увеличит общую пиковую мощность до 439 миллиардов кубометров до 2031 года.

Если эти планы будут реализованы, прогнозируемая мощность только США превысит оценку МЭА "Сценарий чистого нуля к 2050 году" для мировой торговли СПГ с 2030 года.

Кто еще в Европе покупает российский газ?

Восемь стран ЕС продолжают импортировать российский газ, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Эти страны получают газ из России через трубопроводы или в виде сжиженного природного газа через соответствующие терминалы. В список вошли:

Бельгия;

Франция;

Греция;

Венгрия;

Нидерланды;

Португалия;

Словакия

Испания.

Что известно об отказе ЕС от энергоносителей из России?