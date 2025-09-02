Країни Євросоюзу шукають спосіб перекрити прихований транзит російського газу. Нові правила мають гарантувати, що блакитне паливо з Росії не потраплятиме на європейський ринок після повної заборони його постачання наприкінці 2027 року.

Як Данія хоче відстежувати походження газу?

Усунути останні лазівки для російського газу, зокрема, хоче Данія, яка головує зараз у Раді Євросоюзу. Вона пропонує зобов'язати усіх імпортерів блакитного палива надавати національним органам влади докази, що газ не вироблявся в Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Особливу увагу Копенгаген радить приділити постачанню газу через Туреччину. Газопровід "Турецький потік" є головним маршрутом, через який блакитне паливо йде з Росії до Південно-Східної Європи.

Природний газ, який надходить до ЄС через кордони або точки з’єднання між Союзом і Росією чи Білоруссю, а також через газопровід Strandzha 2 / Malkoclar (TurkStream), має вважатися експортованим прямо чи опосередковано з Росії, якщо не імпортери не нададуть однозначних доказів протилежного,

– пропонує Данія.

Зміни, які пропонує Копенгаген, свідчать про занепокоєння ЄС тим, що російський газ продовжить надходити на європейський ринок навіть після повної заборони.

Річ у тому, що походження блакитного палива дуже складно відстежити, тим паче, що постачальники нерідко змішують його з іншим газом під час транспортування.

Наразі Данія працює над тим, щоб досягти домовленості між країнами ЄС про заборону постачання газу з Росії до жовтня. Після того як вдасться отримати згоду, відбудуться перемовини з Європарламентом. Остаточну угоду прагнуть затвердити до кінця 2025 року.

Що означає заборона на російський газ?

Згідно з ініціативою ЄС, постачання газу з Росії за чинними короткостроковими контрактами (до одного року) має завершитися не пізніше 17 червня 2026 року. Виняток роблять лише для держав без доступу до моря – зокрема Угорщини та Словаччини. Довгострокові ж угоди діятимуть трохи довше, але й вони мають втратити чинність до кінця 2027 року.

Як ЄС відмовляється від російського газу?