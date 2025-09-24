Укр Рус
24 вересня, 20:17
США готові замінити поставки російського газу і нафти для Європи

Ірина Марціяш
Основні тези
  • США готові повністю замістити поставки російського газу та нафтопродуктів в Європу.
  • Міністр енергетики США заявив, що в країни є необхідні потужності.

Міністр енергетики Сполучених Штатів зробив заяву щодо країн Європи, які продовжують закуповувати газ і нафту в Росії. Він запевнив, що Вашингтон готовий повністю замістити постачання.

Про це Кріс Райт заявив в ефірі Fox News, інформує 24 Канал.

Що відомо про готовність США замінити російське газопостачання для ЄС?

Як заявив під час спілкування з журналістами Кріс Райт, Америка готова "вже сьогодні" замістити поставки російського газу та нафтопродуктів в Європу. Відповідно до його слів, Штати мають достатні потужності для цього.


Америка сьогодні готова замістити весь російський газ, який надходить до Європи, а також усі російські продукти переробки нафти... У нас є можливості. Ми готові задовольнити їхні потреби, 
– заявив глава Міненергетики США.

До слова, Сили оборони України вже упродовж певного часу атакують НПЗ в Росії. Військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що в Росії вже виникають проблеми з внутрішнім перерозподілом нафти. Також були розмови про можливе зменшення нафтовидобування. Відтак, в Росії вже скаржаться на негативні ефекти в економіці.

