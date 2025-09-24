США готовы заменить поставки российского газа и нефти для Европы
- США готовы полностью заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу.
- Министр энергетики США заявил, что у страны есть необходимые мощности.
Министр энергетики Соединенных Штатов сделал заявление относительно стран Европы, которые продолжают закупать газ и нефть у России. Он заверил, что Вашингтон готов полностью заместить поставки.
Об этом Крис Райт заявил в эфире Fox News, информирует 24 Канал.
Что известно о готовности США заменить российское газоснабжение для ЕС?
Как заявил во время общения с журналистами Крис Райт, Америка готова "уже сегодня" заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу. Согласно его словам, Штаты имеют достаточные мощности для этого.
Америка сегодня готова заместить весь российский газ, который поступает в Европу, а также все российские продукты переработки нефти... У нас есть возможности. Мы готовы удовлетворить их потребности,
– заявил глава Минэнергетики США.
К слову, Силы обороны Украины уже на протяжении определенного времени атакуют НПЗ в России. Военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что в России уже возникают проблемы с внутренним перераспределением нефти. Также были разговоры о возможном уменьшении нефтедобычи. Поэтому, в России уже жалуются на негативные эффекты в экономике.
Российский газ в Европе: последние новости
ЕС до сих пор покупает у России энергоресурсы, хотя и меньше, чем до начала полномасштабной войны в Украине. Председатель Еврокомиссии заявляла, что через 2 года ЕС планирует полностью закрыть европейский рынок для российских энергоресурсов. Сейчас страны блока работают над прекращением импорта из России.
Отметим, что Трамп давит на Европу, чтобы как можно быстрее отказалась от российских энергоресурсов. Поэтому ЕС планирует заменить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России на импорт из США.
Во время выступления в Генассамблее ООН Трамп вновь подчеркнул, что европейские страны должны прекратить покупать нефть и газ у России.